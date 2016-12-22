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Общество

В бакинских школах стартует пилотный проект «Məktəblinin dostu» - ФОТО 22.12.2016 15:25

Начинают свою деятельность участники пилотного проекта «Məktəblinin dostu».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минобразования Азербайджана, в 30 общеобразовательных учреждений города Баку для участия в проекте отобраны 110 человек.

В каждой школе будут работать, как минимум, три участника проекта.

Все участники уже представлены педагогическому коллективу и школьникам.

Главными задачами проекта, реализуемого Министерством образования совместно с ASAN xidmət, - создание безопасной среды для учителей и учащихся, оказание первой медицинской и психологической помощи, постоянные просветительские и диагностические работы со школьниками, родителями, учителями.

Проект также нацелен на обеспечение развития интеллекта и личностных качеств у детей, формирование у них навыков самовоспитания и саморазвития.

«Məktəblinin dostu» будет активно участвовать в школьной жизни, вдохновлять учащихся  и создавать более благоприятную  и гармоничную среду, которая поможет школьникам раскрыть свои таланты, помогать детям разных возрастных групп налаживать контакты между собой, в свободное от занятий время организовывать совместно со школьниками различные мероприятия, которые будут способствовать физическому развитию и морально-психологической подготовке учащихся.

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Продолжается активная работа по реализации проекта «Məktəblinin dostu»

Эльшан Рустамов, Э.Т.

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