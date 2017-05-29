Сенатор и член Ассамблеи штата Калифорния Джефф Стоун и Рокки Чавес соответственно совместно приняли резолюцию, которая признает 28 мая 2017 года Национальным днем Азербайджана.

В резолюции, которая направлена в Генеральное консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе, отмечается, что 28 мая 1918 года Азербайджан провозгласил свою независимость, основав Азербайджанскую демократическую республику.

«АДР стала первой светской парламентской демократией на мусульманском востоке, и была признана другими демократическими государствами мира, включая Соединенные Штаты Америки», - говорится в документе.

В тексте подчеркивается, что в течение короткого периода своего существования АДР дала всем своим гражданам право голосовать, вне зависимости от пола, этнической и религиозной принадлежности. Таким образом, АДР стала первой страной на мусульманском востоке, которая наделила женщин равными политическими правами с мужчинами.

Независимость Азербайджана была сломлена в 1920 году вторжением большевиков и насильственным включением Азербайджана в СССР в 1922 году, говорится в резолюции. Восстановить свою независимость стране удалось только в 1991 году.

«За последние 26 лет Азербайджанская Республика консолидировала свой суверенитет и независимость, став надежным союзником и стратегическим партнером Соединенных Штатов Америки в критически значимом Каспийском регионе», - говорит в резолюции.

Сенатор Стоун и член Ассамблеи Чавес высоко оценивают вклад многочисленной азербайджанской общины США в развитие межкультурного взаимопонимания, мира и процветания.

Елена Остапенко