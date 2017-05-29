Демократическая модель развития Азербайджана выбрана не для того, чтобы кому-то нравиться. Независимо от различных оценок международного сообщества, мы идем своей дорогой и считаем себя правыми.

Об этом сказал в интервью телеканалу «Хазар» помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам, завотделом Администрации Президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

Он отметил, что Азербайджан входит в свободное интернет-пространство: «Сравните климат в сфере информации, политики и гражданского общества в наиболее развитых странах Европы с Азербайджаном, тогда все станет ясно. Сотни средств массовой информации учреждены и действуют без чьего-то разрешения, в рамках соответствующего законодательства. Азербайджан запустил два спутника, войдя в число космических держав».

А.Гасанов подчеркнул, что правительство поддерживает все инициативы населения и гражданского общества: «Более трех тысяч неправительственных организаций функционируют в том числе при содействии государства, которое рассматривает их в качестве своих партнеров, осуществляя совместно с ними процесс построения демократического общества. В Азербайджане действуют более 50 политических партий. Каждая из них имеет возможность бороться за власть в цивилизованной форме. На фоне всего этого заявления «Демократия в Азербайджане душится», «В Азербайджане имеются проблемы в области прав человека» являются фикцией. Это дополнительный инструмент для оказания давления на Азербайджан, и нет никакого другого обоснования. Азербайджан идет своей дорогой, отвечающей интересам азербайджанского народа, который поддерживает эту политику. Это ключевой принцип для нас».

Report.az