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Политика

Мария Захарова: Работа Мехрибан Алиевой вызывает искреннее уважение и восхищение 27.05.2017 11:30

Работа Первого вице-президента Азербайджана, первой леди республики, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой вызывает уважение и восхищение.

Об этом заявила агентству «Вестник Кавказа» официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях торжественного приема, организованного посольством Азербайджана в Москве по случаю государственного праздника Азербайджана – Дня Республики.

«Когда я приехала в первый раз в Баку, что случилось не так давно, и увидела город в его современном виде, я была поражена, с какой любовью и заботой он был выстроен – в нем подчеркнуто все самое лучшее, что только есть, все исторические достопримечательности», - сказала она.

«У нас тогда выдалось свободное время, и за несколько часов нам показали старую часть города. Когда я увидела все эти музеи и выставки декоративно-прикладного искусства, я спросила, как удалось сделать так, чтобы удачно сочетались старина, традиции, все это культурное достояние, с современными технологиями», - поведала Мария Захарова.

«И мне рассказали, что большой вклад в это внесла первая леди Мехрибан Алиева. Я после этого начала читать, узнавать и смотреть, как у нее это получается, что она делает – и была потрясена ее работой. Говорила даже об этом послу Азербайджана в Москве, спрашивала, действительно ли все это так, и он мне все подтвердил», - сообщила официальный представитель МИД России.

«После этого я бывала в Баку неоднократно, и видела, что с каждым днем город становится все интереснее, все лучше и современнее. Я продолжаю следить за тем, как Мехрибан Алиева патронирует все эти проекты, и хочу сказать, что ее работа вызывает искреннее уважение и восхищение», - подчеркнула Мария Захарова.

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