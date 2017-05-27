Денис Бородич: Эстония поддерживает территориальную целостность Азербайджана - ФОТО

В Таллинне в отеле Hilton Tallinn Park посольство Азербайджана в Эстонии организовало официальный прием по случаю 28 Мая – Дня Республики и 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Вначале прозвучали государственные гимны Азербайджана и Эстонии.

Посол Азербайджана в Эстонии Мурад Наджафбейли в своем выступлении отметил, что Декларация Независимости, провозгласившая создание первой на мусульманском востоке демократической республики, была принята 28 мая 1918 года. Азербайджанская Демократическая Республика имела первостепенную важность в восстановлении традиций национальной государственности нашего народа.

Посол проинформировал о больших успехах, достигнутых Азербайджаном в государственном строительстве. Он отметил, что АДР добилась создания многопартийного парламента и правительства, а также всех государственных атрибутов. Именно Азербайджан стал первым мусульманским государством, в котором женщины получили право голоса. Независимость республики была признана 26 государствами, установлены дипломатические отношения с 19 странами.

М.Наджафбейли довел до внимания, что восстановивший свою государственную независимость в 1991 году Азербайджан, несмотря на оккупацию Арменией 20 процентов территорий страны, наличие более миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, достиг больших успехов в политической, экономической, социальной и дипломатической сферах. Эти достижения и развитие связаны с именем общенационального лидера Гейдара Алиева.

Посол сказал, что политические и экономические реформы, успешно проводимые сегодня Президентом Ильхамом Алиевым, обеспечивают устойчивое развитие нашей страны. Он подчеркнул, что Азербайджан, проводящий независимую политику, за последние 26 лет проявил себя на международной арене как надежный партнер и вносит вклад в развитие, безопасность региона, а также в мультикультурализм.

Дипломат отметил, что 2017 год является значимым для азербайджано-эстонских связей, так как отмечается 25-летие установления дипломатических отношений между двумя странами.

На праздничном мероприятии выступил председатель межпарламентской группы дружбы Эстония-Азербайджан Денис Бородич. От своего имени и от имени страны он поздравил Азербайджан с Днем Республики.

Д.Бородич проинформировал о проведенном в Баку заседании совместной Азербайджано-эстонской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Председатель группы сказал, что эстонская делегация была удостоена чести быть принятой Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также спикером Милли Меджлиса, премьер-министром и другими высокопоставленными лицами.

Д.Бородич выразил удовлетворение устойчивым развитием политических и экономических связей между Эстонией и Азербайджаном. В результате визитов на высоком уровне, совершенных в течение минувшего года, двусторонние отношения развиваются по восходящей. Председатель группы подчеркнул наличие хороших возможностей для дальнейшего расширения сотрудничества.

Денис Бородич довел до внимания, что Эстония поддерживает территориальную целостность Азербайджана. Эстонский депутат выразил уверенность, что территориальная целостность Азербайджана будет восстановлена в скором времени.

Д.Бородич охарактеризовал Азербайджан как красивое, безопасное и развитие демократическое государство.

В заключение он пожелал азербайджанскому народу благосостояния, процветания и мира.

После официальных выступлений был дан прием.

На приеме присутствовали сопредседатель совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству с Азербайджаном, министр государственного управления Эстонии Михаил Корб и другие члены правительства, члены межпарламентской группы дружбы с Азербайджаном, представители МИД Эстонии, члены парламента, руководство Академии наук Эстонии, руководители и сотрудники дипломатического корпуса, аккредитованного в стране, видные общественные деятели и деятели культуры, ученые, бизнесмены, представители азербайджанской, еврейской, татарской, грузинской и литовской общин.

На мероприятии были показаны различные видеоролики о культуре Азербайджана, розданы издания о нашей страны. Вечер сопровождался азербайджанской музыкой.

АЗЕРТАДЖ