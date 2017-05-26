USD1.7023
EUR1.9152
RUB0.0301
Brent53.62
WTI50.73
Золото2 142.94
S&P 500 Index2 394.02
Nikkei 22519 599.76
Политика
Bu xəbər
azərbaycanca

Эльмар Мамедъяров: Азербайджан привержен политическому решению карабахского конфликта - ФОТО 26.05.2017 10:17

«Несмотря на экономические трудности и агрессию против нашей страны, а также ее разрушительные последствия, с того дня как Азербайджан стал членом ООН, превратившись в экономическом и политическом плане в динамично развивающееся современное государство, он сумел проявить себя надежным партнером. Мы высоко ценим поддержку в этот период Азербайджана со стороны ООН».

Как сообщает пресс-служба МИД Азербайджана, об этом министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров заявил, выступая на прошедшем в Нью-Йорке официальном приеме по случаю Дня Республики и 25-летия членства страны в ООН.

Министр подчеркнул, что за прошедшие годы Азербайджан последовательно демонстрировал  свою полную приверженность обязательствам по отношению к принципам и целям Устава ООН и международного права, поддерживал организацию и активно вносил вклад в ее деятельность.

«Моя страна полностью привержена обязательствам по защите международного мира, безопасности и стабильности и прилагает в этом направлении постоянные усилия. Ясно осознавая вызовы, с которыми столкнулся мир и наш регион, Азербайджан продолжит вносить вклад  в дело установления долгосрочного мира на Южном Кавказе и за его пределами на основе норм и принципов всеми признанного международного права, в том числе соответствующих резолюций Совета Безопасности и Генассамблеи ООН.

Наша страна привержена политическому решению армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта на основе принципов суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности признанных на международном уровне границ. Этого требует международное право и однозначно требуют соответствующие резолюции Совбеза и Генассамблеи ООН по конфликту. Как страна, страдающая от оккупации ее территорий и насильственного превращения сотен тысяч ее граждан в беженцев и вынужденных переселенцев, Азербайджан является основной заинтересованной стороной в скорейшем разрешении конфликта, что может обеспечить в регионе мир, стабильность и развитие», - сказал он.

Э.Мамедъяров отметил, что Азербайджан придает важность пропаганде на национальном и международном уровнях межкультурного и межрелигиозного диалога.

«Азербайджан был и будет активным и сильным партнером, по-настоящему вносящим вклад в совместные усилия на пути к миру, безопасности и устойчивому развитию», - подчеркнул министр иностранных дел Азербайджана.

Ялчин Алиев, Э.Т.

323количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Два пропавших сомалийских спортсмена найдены - ОБНОВЛЕНОУвеличено число нерабочих дней в июне - КАЛЕНДАРЬАзербайджанец оказался самым богатым наследником России по версии Forbes - ФОТОХайям Нисанов тайно сыграл свадьбу – ФОТО - ВИДЕОВ Баку в автобусе избили карманника – ВИДЕО«Первый канал» оштрафовали на 600 тысяч из-за песни «Темная ночь» - ВИДЕОПассажирка задержала движение автобуса BakuBus – ВИДЕОАрмяне просят Бога помочь им захватить БакуМинобразования вновь высказалось по поводу информации о ликвидации куррикулумаФанат «МЮ»: «Златан, останься в команде, и ты сможешь переспать с моей женой» – ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

26 мая11:45 Азербайджан сделал обещанный взнос в ООН на поддержку Йемена11:42 В Нахчыване стартует Кубок Гейдара Алиева11:40 Самый красивый преступник» стал главной звездой модного показа в Каннах – ФОТО11:35 Simpla.az – удобный онлайн-шопинг для всех, кто ценит свое время11:33 Меркель подняла на встрече с Эрдоганом возможность освобождения немецкого журналиста11:29 Народный артист СССР Алексей Баталов заново учится ходить11:23 Генсек ООН предлагает сфокусироваться на предотвращении и завершении конфликтов11:15 Ряд городов США объявил 28 мая Национальным днем Азербайджана – ФОТО11:10 2016 году эмиграция из Армении достигла рекордного уровня11:03 Саргсян обманывает будущее поколение по поводу карабахского урегулирования - Мубариз Ахмедоглу11:00 Ограничено движение в центре Баку – КАРТА10:55 Как сейчас выглядит Дана Борисова, проходящая лечение в наркологической клинике – ФОТО10:42 Официальный курс маната ко всем валютам на 26 мая10:35 Ильхам Алиев посетил памятник, установленный в честь Азербайджанской Демократической Республики - ФОТО10:28 Льюис Хэмилтон: «Новые болиды сложно пилотировать, и мне это нравится»