«Несмотря на экономические трудности и агрессию против нашей страны, а также ее разрушительные последствия, с того дня как Азербайджан стал членом ООН, превратившись в экономическом и политическом плане в динамично развивающееся современное государство, он сумел проявить себя надежным партнером. Мы высоко ценим поддержку в этот период Азербайджана со стороны ООН».

Как сообщает пресс-служба МИД Азербайджана, об этом министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров заявил, выступая на прошедшем в Нью-Йорке официальном приеме по случаю Дня Республики и 25-летия членства страны в ООН.

Министр подчеркнул, что за прошедшие годы Азербайджан последовательно демонстрировал свою полную приверженность обязательствам по отношению к принципам и целям Устава ООН и международного права, поддерживал организацию и активно вносил вклад в ее деятельность.

«Моя страна полностью привержена обязательствам по защите международного мира, безопасности и стабильности и прилагает в этом направлении постоянные усилия. Ясно осознавая вызовы, с которыми столкнулся мир и наш регион, Азербайджан продолжит вносить вклад в дело установления долгосрочного мира на Южном Кавказе и за его пределами на основе норм и принципов всеми признанного международного права, в том числе соответствующих резолюций Совета Безопасности и Генассамблеи ООН.

Наша страна привержена политическому решению армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта на основе принципов суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности признанных на международном уровне границ. Этого требует международное право и однозначно требуют соответствующие резолюции Совбеза и Генассамблеи ООН по конфликту. Как страна, страдающая от оккупации ее территорий и насильственного превращения сотен тысяч ее граждан в беженцев и вынужденных переселенцев, Азербайджан является основной заинтересованной стороной в скорейшем разрешении конфликта, что может обеспечить в регионе мир, стабильность и развитие», - сказал он.

Э.Мамедъяров отметил, что Азербайджан придает важность пропаганде на национальном и международном уровнях межкультурного и межрелигиозного диалога.

«Азербайджан был и будет активным и сильным партнером, по-настоящему вносящим вклад в совместные усилия на пути к миру, безопасности и устойчивому развитию», - подчеркнул министр иностранных дел Азербайджана.

Ялчин Алиев, Э.Т.