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Политика
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Минобороны Азербайджана обвинило армянскую сторону в очередной лжи и клевете 25.05.2017 17:43

Министерство обороны Азербайджана отвергает утверждения армянских СМИ о том, что азербайджанская сторона якобы не допускает миссию ОБСЕ на передовые позиции.

«Армения, регулярно распространяя такую лживую информацию клеветнического характера, преследует цель систематически шантажировать международные структуры, бросать тень на их деятельность и подорвать к ним доверие», - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

В нем отмечается, что в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 25 мая на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск на территории Тертерского района Азербайджана был проведен мониторинг, который завершился без инцидентов, что было официально подтверждено международной миссией.

При этом в пресс-службе указали, что в информации, распространенной самой армянской стороной, также отмечается, что мониторинг был проведен в соответствии с графиком, и режим прекращения огня нарушен не был. Однако, наряду с этим, в той же информации сообщалось, что азербайджанская сторона якобы не допустила миссию ОБСЕ на линию соприкосновения.

Пресс-служба напоминает, что после проведенного 1 марта этого года в направлении села Чеменли Агдамского района мониторинга армянская сторона также распространила подобного рода провокационную информацию.

«Еще раз отмечаем, что в соответствии с механизмом проведения мониторинга, международные наблюдатели сначала налаживают связь по рации, а затем визуально. Они сами определяют когда, в какой точке будут, а также уточняют другие детали. Проведение и завершение мониторинга подтверждают участвовавшие в нем полевые помощники. Если одна из сторон конфликта создаст в какой-либо форме проблему для проведения мониторинга, то об этом первыми сообщат эти наблюдатели», - подчеркнули в Минобороны.

Ялчин Алиев, Э.Т.

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