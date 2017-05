В польском журнале Ambasador опубликована статья о Ходжалинском геноциде

В 30-м номере польского журнала Ambasador опубликована статья под заголовком «25-я годовщина Ходжалинского геноцида».

Издаваемый тиражом 2000 экземпляров журнал Ambasador распространяется среди всех министерств и государственных структур Польши, дипломатических представительств, аккредитованных в стране, а также продается в книжных магазинах.

В статье предоставлена информация о геноциде, совершенном в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями с участием 366-го мотострелкового полка России против мирного населения города Ходжалы.

В результате резни азербайджанцев погибло 613 мирных граждан, 1275 человек взяты в плен. В статье отмечается, что информация об этом геноциде была опубликована в таких ведущих средствах массовой информации мира, как The Sunday Times, Newsweek, The New York Times, Time, The Washington Times, а также приводится свидетельство пилота вертолета российских ВВС майора Леонида Кравеца.

В заключение читателей приглашают присоединиться к кампании «Справедливость к Ходжалы!» на интернет-странице www.justiceforkhojaly.org с тем, чтобы страшные страницы истории не повторились.