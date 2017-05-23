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Политика

Министры обороны Азербайджана и Турции обсудили вопросы расширения сотрудничества в военно-технической сфере 23.05.2017 18:29

23 мая в Батуми состоялась встреча между министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым и министром национальной обороны Турецкой Республики Фикри Ишыком.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана, в ходе встречи было отмечено, что постоянно развивающееся военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией построено на братских и дружественных отношениях и является плодотворным для обеих стран.

Стороны обсудили также продолжение деятельности, нацеленной на внесение вклада в обеспечение мира и стабильности на региональном и глобальном уровнях, проведение совместных учений, организацию рабочих встреч специалистов, а также вопросы расширения сотрудничества в военно-технической сфере и в области военного образования.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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