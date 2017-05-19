На очередной передаче популярной радиопрограммы «John Batchelor Show» речь шла об успехах Азербайджана

В рамках радиопрограммы «John Batchelor Show», автором которой является один из известных радиоведущих США Джон Батчелор, в Баку в эфире радиостанции «Араз» прозвучала передача из пяти частей, повествующая о внешней политике Азербайджана, его геополитической позиции, экономическом развитии, мультикультуральной и толерантной атмосфере, научно-образовательной и женской политике в нашей стране.

Программу «John Batchelor Show» слушает англоязычная аудитория более чем в 100 странах мира. Программа имеет нескольких миллионов постоянных слушателей. Передача повторно передается более чем двумястами радиостанциями.

В цикле передач об Азербайджане партнерами Джона Батчелора были заместитель исполнительного председателя Конференции президентов Американских еврейских организаций Малкольм Хонлайн и профессор Джорджтаунского университета Бренда Шаффер.

В передаче приняли участие главный консультант службы Государственного советника по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии Азербайджанской Республики Этибар Наджафов, руководитель пресс-служба Министерства иностранных дел Хикмет Гаджиев, заведующий отделом информации и аналитических исследований Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Эльгюн Сафаров, генеральный директор телеканала CBC Азер Халилов.

Отметив, что Азербайджан - толерантная страна, ведущий Джон Батчелор высоко оценил то, что люди, принадлежащие к различным религиям, сосуществуют здесь в мирных условиях, что достойно одобрения.

Руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Хикмет Гаджиев, отвечая на вопрос ведущего по этому поводу, сказал, что толерантность в нашей стране имеет древнюю историю. Совершив краткий экскурс в историю Азербайджана, Хикмет Гаджиев отметил, что наша страна в свое время столкнулась с серьезными трудностями, стала площадкой борьбы для огромных империй, наш народ долгое время сильно страдал от этого. Но несмотря на это, независимый Азербайджан сумел справиться со всеми трудностями, стал равноправным членом, надежным партнером международного сообщества.

Официальный представитель МИД также подробно рассказал об успешной внешней политике Азербайджана. Он отметил, что за прошедший 25-летний период со дня восстановления независимости Азербайджан построил дружественные отношения, в первую очередь, с соседями, другими членами международной общественности. Азербайджан одновременно является членом Организации исламского сотрудничества, Совета Европы и других европейских организаций. Азербайджан вносит важный вклад в межкультурный и межцивилизационный диалог. Несколько дней назад в Баку состоялся Всемирный форум по межкультурному диалогу. Два года назад Азербайджан был хозяином первых Европейских игр, и эти Игры были проведены на уровне Олимпийских игр. В настоящее время в Баку проходят Игры исламской солидарности, и Азербайджан передает миру месседж мусульманской солидарности. Азербайджан ведет борьбу против радикализма, исламофобии. Еще одно важное спортивное мероприятие, которое проводится в Азербайджане, - это соревнования Формула-1, которые также являются хорошей возможностью для популяризации Азербайджана в мире.

Пресс-секретарь рассказал о тяжелых последствиях армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, оккупации 20 процентов нашей территории армянскими вооруженными силами, проведении против нашего народа политики этнической чистки. Присоединившийся к дискуссиям генеральный директор телеканала CBC Азер Халилов отметил, что Азербайджан является светской страной, в которой мусульмане составляют преобладающее большинство. Он сказал, что Азербайджан - одна из уникальных стран мира. Здесь можно встретить людей, разговаривающих на многих языках, - английском, русском, арабском, иврите, украинском, грузинском, персидском и пр. А это один из факторов, свидетельствующих о высокой толерантности, ставшей уже образом жизни.

Информируя о деятельности руководимого им телеканала CBC, А.Халилов довел до внимания, что посредством программ, распространяемых на различных языках, они доводят до мировой общественности реалии, связанные с Азербайджаном, указал, что зрительская аудитория телеканала увеличивается с каждым днем, как внутри страны, так и за ее пределами.

Отвечая на вопросы о мультикультуральной среде в Азербайджане, главный консультант службы Государственного советника по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии Азербайджанской Республики Этибар Наджафов сказал: «Азербайджан - одна из немногих стран мира, где мультикультурализм является государственной политикой. Мультикультурализм также является образом жизни в Азербайджане. В связи с азербайджанским мультикультурализмом можно отметить три фактора. Первый из них - это исторический фактор. Азербайджан исторически был толерантной страной. Люди, принадлежащие к различным религиям, нациям, веками проживают здесь в атмосфере мира, гармонии, сотрудничают друг с другом. Второй - это географический фактор. Азербайджан с точки зрения географии расположен в выгодной позиции. Исторически Азербайджан - это место, откуда проходят торговые пути, соединяются различные цивилизации.

Третий же фактор - это роль государства. Сегодня мультикультурализм является государственной политикой Азербайджана. Президент Азербайджана придает важное значение мультикультурализму. В 2014 году глава государства создал Бакинский международный центр мультикультурализма, 2016 год был объявлен в Азербайджане «Годом мультикультурализма». Азербайджанское государство проводит огромную работу в деле поощрения, развития мультикультурализма. Мультикультурализм стал уже значимой ценностью нашего народа. Это проявляется в повседневной жизни людей».

Ведущий Джон Батчелор также коснулся вклада, внесенного Азербайджаном в достижение победы во Второй Мировой войне. Он сказал, что бакинская нефть сыграла исключительную роль в завоевании Победы. Более 70 процентов нефти, добываемой в годы войны в Советском Союзе, приходилось на долю Азербайджана. В войне приняли участие более 600 тысяч азербайджанцев. Словом, Азербайджан сыграл большую роль в победе над фашизмом. А сейчас XXI век и Азербайджан обогатился, везде идут строительно-созидательные работы.

На вопрос ведущего об этом Хикмет Гаджиев ответил. Он сказал, что Азербайджан действительно сыграл решающую роль в завоевании победы над фашизмом и спасении мира от фашистской угрозы. Что касается нынешнего развития Азербайджана, то наша страна, как и другие постсоветские государства, столкнулась в первые годы независимости с трудностями, проблемами. Подписанием в 1994 году «Контракта века» Азербайджан получил возможность вывести на зарубежный рынок свои энергетические ресурсы. Азербайджанское государство пользуется данной возможностью для улучшения благосостояния нашего народа. Подписанием «Контракта века» зарубежные нефтяные компании стали инвестировать в нефтегазовый сектор Азербайджана. Однако экономическое развитие Азербайджана не ограничивается лишь нефтяным фактором. Достигнутые успехи, в первую очередь, связаны с хорошим управлением. Главное - не поступление нефтяных доходов, а использование этих доходов для развития страны при хорошем и эффективном управлении. Азербайджан также расходует эти доходы на развитие образования. Неслучайно этот процесс называют «превращением черного золота в человеческий капитал». Другой важный момент - прозрачность. Азербайджан создал абсолютную прозрачность в нефтегазовой отрасли. Доходы созданного в этих целях Государственного нефтяного фонда сегодня используются для стратегических целей, развития страны. В то время, когда страны, экспортирующие нефть, сталкиваются с трудностями из-за падения цен на нефть на мировых рынках, Азербайджан идет по пути развития. И это связано именно с хорошим управлением, о котором я говорил. Сегодня мы уделяем еще большее внимание развитию ненефтяного сектора. Ненефтяной сектор Азербайджана продолжает развиваться и вносить вклад в прогресс страны.

Заведующий отделом информации и аналитических исследований Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Эльгюн Сафаров рассказал о государственной политике в вопросах семьи, женщин и детей, достигнутых успехах и предстоящей работе. Было сообщено, что правительство Азербайджана всегда держит в центре внимания благополучие семей, защиту прав женщин и детей. В Азербайджане принимаются необходимые меры для повышения благосостояния каждой семьи, в частности, улучшения социально-экономического положения женщин и детей.

Ведущий Джон Батчелор, поделившись в ходе передачи своими впечатлениями об Азербайджане, сказал, что эта страна, расположенная на берегу Каспия, объединяет в себе древние традиции и современность, ислам, христианство, иудаизм, толерантность.

Профессор Джорджтаунского университета Бренда Шаффер высоко оценила мультикультурализм, толерантную среду в Азербайджане. Она отметила, что толерантное отношение в нашей стране к представителям других народов, религий, достойно одобрения. Она отметила, что часть территории Азербайджана оккупирована, сотни тысяч людей изгнаны из родных земель. Американский профессор сообщила, что среди изгнанных из родных очагов людей имеются и ее знакомые, она никогда не замечала за ними признаков насилия, ненависти, не слышала от них слова «террор». Она сказала: «Однако, что взамен предпринимает международная общественность? Ничего. Это равнодушие международного сообщества несправедливо».

Эта интересная передача радиостанции «Араз» завершается следующим высказыванием заместителя исполнительного председателя Конференции президентов Американских еврейских организаций Малкольма Хонлайна: «Каждый, посмотрев на карту, может увидеть, что Азербайджан - одна из стран, играющих главную роль в безопасности Америки. Можно покритиковать любую страну, но к сожалению, об увиденном нами здесь позитивном развитии многие не хотят говорить. Азербайджан следует поддерживать не на словах, а на деле».

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