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Политика

Баку может передать осужденного гражданина РФ армянского происхождения для отбывания наказания в России 19.05.2017 16:00

Содержащийся в заключении в Азербайджане гражданин РФ армянского происхождения Марат Уелданов может быть передан в Россию для отбывания наказания.

Об этом заявила на брифинге накануне пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что 28 апреля судебный процесс по делу М.Уелданова завершился, Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил его к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима по обвинению в незаконном приобретении, хранении, перевозке наркотических средств в крупном размере. На данном процессе, по ее словам, присутствовал представитель посольства России в Азербайджане.

«Была подана соответствующая апелляция. С 29 апреля М.Уелданов находится в следственном изоляторе №1 города Баку. Дальнейшее развитие событий предусматривает, в том числе, возможность передачи осужденного М.Уелданова в Российскую Федерацию для отбывания наказания.

Посольство России в Баку находится в постоянном контакте как с самим гражданином России, его адвокатом, так и с властями Азербайджанской Республики и прилагает все необходимые усилия для обеспечения всесторонней защиты его прав и интересов», - подчеркнула М.Захарова.

Напомним, что М.Уелданов был задержан в Азербайджане 28 июля прошлого года по обвинению в преступлении, предусмотренном статьей 234.4.3 УК Азербайджана («Незаконное приобретение, производство, хранение и распространение наркотических средств в крупном размере»).

После задержания армянская пресса и российские проармянские СМИ, ссылаясь на сестру Уелданова - Марианну Мирзоян, начали распространять информацию о том, что будто М.Уелданов арестован из-за своего армянского происхождения. По ее словам, настоящая фамилия Марата - Галустян, фамилию Уелданов он взял у жены.

Ялчин Алиев, Э.Т.

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