14 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, ночью и утром местами дождь, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, завтра на Абшероне температура воздуха ночью составит от +12 до +15, днем – от +20 до +25 градусов. Непосредственно в столице ночью – от +12 до +14, днем – от +23 до +25 градусов.

Атмосферное давление снизится с 762 до 757 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80%, днем – 50-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в ряде северных и западных районов ожидаются грозы и дожди, вечером местами интенсивные. Утром местами туман, ветер восточный, временами порывистый.

Температура воздуха составит ночью от +11 до +16, днем – от +23 до +28 градусов. В горах ночью – от +4 до +9, днем – от +11 до +16 градусов.

Талыб Бархудаев, И.А.