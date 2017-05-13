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Политика

В воскресенье в Баку и на Абшероне облачно, до +25 13.05.2017 16:45

14 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, ночью и утром местами дождь, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, завтра на Абшероне температура воздуха ночью составит от +12 до +15, днем – от +20 до +25 градусов. Непосредственно в  столице ночью – от +12 до +14, днем – от +23 до +25 градусов.

Атмосферное давление снизится с 762 до 757 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80%, днем – 50-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в ряде северных и западных районов ожидаются грозы и дожди, вечером местами интенсивные. Утром местами туман, ветер восточный, временами порывистый.

Температура воздуха составит ночью от +11 до +16, днем – от +23 до +28 градусов. В горах ночью – от +4 до +9, днем – от +11 до +16 градусов.

Талыб Бархудаев, И.А.

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