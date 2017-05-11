В городе Аугсбург приступила к работе международная конференция на тему «Гейдар Алиев-молодежь-мультикультурализм» - ФОТО

10 мая в немецком городе Аугсбург по инициативе Клуба молодых друзей Азербайджана начала работу двухдневная международная теоретико-практическая конференция на тему «Гейдар Алиев-молодость-мультикультурализм», организованная Бакинским международным центром мультикультурализма (БМЦМ) совместно с Университетом Аугсбурга.

Она посвящена дню рождения великого лидера Гейдара Алиева.

Конференция, реализуемая на основе идеи Клуба молодых друзей Азербайджана, стартовала в выставочном зале Logen Haus фотовыставкой «Гейдар Алиев и молодежь». Во время презентации, с которой выступили сопредседатели Клуба молодых друзей Азербайджана – научный сотрудник Литовского педагогического университета Саломея Лукайте и студент Афинского университета Димитриос Аспороулис были продемонстрированы фотоснимки, отражающие жизненный путь великого лидера.

Заведующий кафедрой германистики Университета Аугсбурга, профессор Альфред Вильдфоер сообщил о цели проведения конференции. «Основная цель проведения этой конференции – выразить на международном уровне почтение к Гейдару Алиеву, который дал самую высокую политическую оценку азербайджанскому мультикультурализму и поднял его в правовую плоскость, а также был другом и надежной опорой молодежи. В то же время ее цель посредством проживающих в Европе, Азии и Америке членов Клуба молодых друзей Азербайджана шире пропагандировать и поощрять мультикультурализм, идеи толерантности, внести вклад в установление мира на планете», - сказал он.

Государственный советник по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии, председатель Попечительского совета БМЦМ, академик Кямал Абдуллаев выразил признательность Клубу молодых друзей Азербайджана и Университету Аугсбурга за усилия в организации этой международной конференции. Высказав удовлетворение возможностью вновь встретиться с молодежью, которая с любовью относится к нашей стране, он сказал: «С некоторыми из вас мы несколько раз встречались в Азербайджане. У вас есть наглядное представление о государственной политике, мультикультуральных традициях и толерантной среде в Азербайджане. Сегодня азербайджанский мультикультурализм как предмет преподается почти в 20 университетах мира, одним из которых является Университет Аугсбурга. То, что вы собрались в древнем городе, который считается одним из мультикультуральных центров мира, находится в поиске межконфессионального мира и гармонии, имеет для Азербайджана большое значение. Потому что азербайджанский мультикультурализм не может довольствоваться лишь тем, что пропагандирует сам себя. Мы с вами должны изучать центры мультикультурализма в мире, оценку, даваемую людьми мультикультуральному настрою, и их усилия на этом пути. Если сегодня Азербайджан признан как один из мультикультуральных центров в мире, то это результат того, что мы хорошо знаем Аугсбург. Президент Азербайджана объявил 2016 год в нашей стране «Годом мультикультурализма», и сегодня этот курс проводится в качестве государственной политики. Объявление 2017 года в Азербайджане очередным Распоряжением Президента «Годом исламской солидарности» является логическим продолжением азербайджанского мультикультурализма. Понятие исламская солидарность охватывает как внутриисламскую солидарность, так и гармонию между Исламом и другими конфессиями. Эту гармонию должна найти и воплотить в жизнь именно молодежь. В этом смысле молодые люди, приехавшие со всех концов света, а также молодежь, присоединившаяся к ним из нашей страны, являются наследниками азербайджанского мультикультурализма. Мы должны привнести в мир новое дыхание. Это – милосердие, сострадание, любовь, уважение к другому.

Основу мультикультуральной гармонии в Азербайджане заложил великий лидер Гейдар Алиев. Его идеи, связанные с молодежью и мультикультурализмом, сегодня развиваются и считаются идеями, имеющими будущее. Символический смысл того, что мы здесь собрались 10 мая, заключается в том, что сегодня - день рождения великого лидера. Выражаем признательность всем нашим друзьям, внесшим вклад в организацию этой конференции, за эту прекрасную инициативу, за глубокое уважение к его памяти. Если вы хотите изучить Азербайджан, то это невозможно без обращения к этой великой личности, его славному и содержательному жизненному пути. Считаю, что, организовав эту конференцию, мы встали на правильный путь, чтобы понять Азербайджан. Пропагандируя азербайджанский мультикультурализм в Аугсбурге, мы также пропагандируем Аугсбург в Азербайджане. Желаю всем вам успехов в этом деле. В ходе конференции вас ожидают интересные встречи, презентации, доклады на историческую, литературную, научную темы. Верю, что после этой конференции вы покинете Аугсбург с незабываемыми впечатлениями».

Профессор Университета Аугсбурга Клаус Вольф оценил проведение конференции в федеральной земле, обладающей богатым опытом в области мирного сосуществования различных культур, религий и этносов, как знаменательное событие.

Саломея Лукайте отметила, что присоединившиеся к проекту шесть студентов из азербайджанского Университета АДА, Бакинского государственного университета, Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, Бакинского исламского университета, Азербайджанского государственного экономического университета, Азербайджанского университета архитектуры и строительства, а также десятки студентов-членов Клуба молодых друзей Азербайджана из 17 университетов зарубежных стран, представляющих Грецию, Литву, Россию, Индонезию, Эстонию, Израиль, США, Португалию, Турцию, Болгарию, Италию, Польшу, Германию, Грузию, Швейцарию, Македонию, Чехию, Румынию и Эфиопию, участвуют в этом мероприятии, чтобы поделиться мнениями и впечатлениями об азербайджанского модели мультикультурализма, толерантной среде в стране и успешной государственной политике в этом направлении. «Проведение этой конференции является очередным ярким олицетворением духовного единства молодых друзей Азербайджана, проживающих в различных странах мира», - сказала она.

Посол Азербайджана в Германии Рамин Гасанов подчеркнул, что создание основы нашей современной государственности, установления в нашей стране политической стабильности и экономического развития связано с именем великого лидера Гейдара Алиева. Он подчеркнул, что мультикультуральная политика, основа которой была заложена Гейдаром Алиевым и которую ныне успешно продолжает Президент Ильхам Алиев, способствовала признанию Азербайджана как одного из мультикультуральных центров в мире.

После вступительных речей начало работу панельное заседание на тему «Гейдар Алиев и азербайджанский мультикультурализм». На заседании, проходившем при модераторстве заведующего кафедрой международного регионоведения Уральского федерального университета, директора Екатеринбургского филиала БМЦМ, профессора Александра Нестерова и Димитриоса Аспроулиса, был заслушан доклад доцента Государственного экономического университета, председателя Молодежного объединения партии «Ени Азербайджан» Сеймура Оруджева на тему «Гейдар Алиев и азербайджанская молодежь». В докладе подчеркивалось, что внимание и забота о молодом поколении, являющиеся одним из основных направлений многогранной деятельности великого лидера Гейдара Алиева, и сейчас находятся на высоком уровне, обеспечивается активное участие молодежи в общественно-политической жизни нашей республики, придается особое значение ее роли в развитии государственности, создаются благоприятные условия для формирования молодого поколения, как настоящих граждан.

Руководитель Дрезденского филиала БМЦМ Биргит Вайсгербер проинформировала о деятельности руководимого ею филиала. Она отметила, что первый официальный филиал БМЦМ начал действовать в немецком Дрездене: «Деятельность Дрезденского филиала Бакинского международного центра мультикультурализма является очень важным событием с точки зрения ознакомления Европы, в данном случае - германской общественности с азербайджанскими реалиями, связанными с мультикультурализмом».

Заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Гюндуз Исмайлов в своем докладе на тему «Гейдар Алиев и толерантность» подчеркнул, что, считая политику мультикультурализма и толерантности составной частью демократического развития страны, великий лидер рассматривал защиту культурных и религиозных ценностей этнических меньшинств, проживающих на территории Азербайджана, в контексте важного принципа демократии - прав и свобод человека: «Люди, исторически исповедующие в Азербайджане, наряду с исламской религией, христианство, иудаизм, всегда жили в условиях спокойствия, с уважением относились к религиозным убеждениям друг друга. Гейдар Алиев всегда проявлял уважение к проживающим в Азербайджане неисламским религиозным общинам, поздравлял их с религиозными праздниками, бережно относился к традициям и обычаям».

С интересом был встречен доклад студентки Университета Аугсбурга Силке Хоггюн на тему «Азербайджанский мультикультурализм в Аугсбурге». Немецкая студентка отметила, что опыт Азербайджана помогает им глубже понять внутренние идеологические процессы, происходящие в такой полиэтнической среде как Азербайджан.

На заседании были заслушаны доклады профессора Александра Нестерова о политических источниках азербайджанского мультикультурализма в XVIII веке, директора Азербайджанской национальной библиотеки Керима Таирова «Гейдар Алиев и мультикультуральные ценности», студентки Таллиннского Линнамяэского русского лицея Эстонии Ирины Ковзанович «Президент Ильхам Алиев и азербайджанский мультикультурализм».

Руководитель религиозной общины бакинских лютеран Вера Нестерова выступила с докладом на тему «Межрелигиозная гармония: лютеранство в Азербайджане». Руководитель общины отметила, что в Азербайджане с одинаковым уважением относятся ко всем религиям, представители всех конфессий окружены постоянным вниманием и заботой Президента страны Ильхама Алиева.

С большим интересом участниками международной конференции было встречено выступление руководителя Израильского филиала БМЦМ, известного политолога Арье Гута «Азербайджан как образец толерантности и мультикультурализма».

После выступлений конференция продолжила работу панельными обсуждениями.

Во второй половине дня конференция продолжила свою работу во II панели под названием «Презентация Клуба молодых друзей Азербайджана».

На презентации, проходившей при модераторстве члена Правления Клуба молодых друзей Азербайджана, политического аналитика из США Петера Тейса и студента португальского Университета Лусофона Жоао Местрена, сопредседатели объединения Саломея Лукайте и Димитриос Аспроулис рассказали о создании Клуба молодых друзей Азербайджана, работе, проделанной в течение года, и перспективах. Они отметили, что Общественное объединение «Клуб молодых друзей Азербайджана» был создан летом 2016 года в рамках проекта III Международной школы мультикультурализма под названием «Мультикультурализм как образ жизни в Азербайджане: национальные и религиозные ценности», организованной совместно БМЦМ и Фондом «Знание» при Президенте Азербайджанской Республики с участием свыше 50 студентов из 16 стран. «Членами объединения являются представителя иностранной молодежи и интеллигенции, которые стали друзьями нашей страны благодаря азербайджанскому мультикультурализму. Собрав вокруг себя любителей Азербайджана, объединение с каждым днем расширяет сферу охвата. Члены объединения вносят вклад в поддержку модели мультикультурализма, культуры, истории, в целом, правого дела Азербайджана и доведение азербайджанских реалий до международной общественности, проводят различные мероприятия. Азербайджанский народ и государство достойны уважения за сохранение этнического и религиозного разнообразия на территории страны, неоценимые мультикультуральные ценности, уникальную модель мультикультурализма. Проведением этой конференции мы, молодые друзья Азербайджана, еще раз выражаем наше уважение к дружескому азербайджанскому народу и государству.

Были заслушаны лекции студентки Уральского федерального университета России Марии Джаиани «Новый этап общения Клуба молодых друзей Азербайджана с молодежью мира», студента АДА Токая Ахмедова «Что дают Азербайджану Исламские игры», студента Ариэльского университета Израиля Мааяна Элиофсона «Почему я стал членом Клуба молодых друзей Азербайджана», студента Бакинского исламского университета Рамиля Ибрагимова «Год исламской солидарности» как логическое продолжение «Года мультикультурализма», независимого исследователя из Италии Клаудии Паскуале «Сайт Youngfriends.az - как новая платформа общения», студентки Вроцлавского университета Польши Агаты Тарашевич «Деятельность и перспективы Клуба молодых друзей Азербайджана в Польше».

После обсуждений состоялась встреча с представителями религиозных общин синагоги, Церкви Святой Анны и бобингенской мусульманской мечети в городе Аугсбург.

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