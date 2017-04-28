USD1.7025
EUR1.8495
RUB0.0299
Brent52.05
WTI49.55
Золото1 265.22
S&P 500 Index2 388.77
Nikkei 22519 180.70
Политика

Армения применила зенитный ракетный комплекс «Оса» - ФОТО 28.04.2017 12:24

Армения продолжает осуществлять действия провокационного характера с целью вновь обострить ситуацию на линии фронта.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны АР, вечером 27 апреля подразделения противовоздушной обороны Армении провели запуск управляемой ракеты из зенитного ракетного комплекса «Оса» в Ходжавенд-Физулинском направлении фронта, которая, не поразив никаких целей, упала на пустой участок на подконтрольной нами территории.

В ходе изучения территории были найдены и изъяты головная часть и другие останки ракеты модификации 9M33М2.

Предварительное расследование установило, что ракеты, имеющиеся на вооружении вооруженных сил Армении, устаревшие и являются негодными для использования.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

308количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Ким Кардашьян ответила на критику ее пляжных снимков с целлюлитом и шрамами от пластики – ФОТОВ Сеть попало редкое фото 77-летнего Аль Пачино и его 38-летней подруги – ФОТОСвадьба рэпера Мота и Марии Мельниковой – ФОТОДана Борисова страдает от наркотической зависимостиЛиквидирован круг «Бешмяртябя» - ФОТОТНТ и комедия под названием армянский «геноцид»В Армении ищут импортера азербайджанских яблок – ФОТО - ОБНОВЛЕНООбманутая азербайджанцем на 150 тыс. россиянка обратилась в редакцию 1news.az - ФОТО«Самый красивый преступник» Джереми Микс впервые появился на обложке глянца и рассказал о том, как боролся за существование – ФОТОСМИ: Дмитрий Шепелев обманул семью Жанны Фриске

НОВОЕ НА САЙТЕ

28 апреля12:32 В Оренбургской области убит 31-летний гражданин Азербайджана12:24 Армения применила зенитный ракетный комплекс «Оса» - ФОТО12:19 Завершил работу Второй Международный форум SOCAR «Каспий и Центральная Азия - торговля, логистика, нефтепереработка»12:17 МИД Азербайджана призывает РФ с пониманием относиться к интересу к судьбе Дильгама Аскерова12:12 В Баку пройдет юбилейный концерт Софии Ротару – ФОТО – ВИДЕО12:04 Гран-при Формулы 1 в Сочи. Часть первая: Роза Хутор или «Квят выиграет»11:52 Исполняется 85 лет со дня рождения азербайджанского учёного - ФОТО11:48 Мубариз Ахмедоглу: «Ара Абрамян продемонстрировал механизм превращения российской элиты в инструмент в руках США»11:40 В шоуруме Rolls-Royce в Баку состоялась дегустация виски Glenfiddich - ФОТО11:29 Самед Сеидов: Акция азербайджанской диаспоры в Страсбурге – серьезный сигнал для ПАСЕ11:26 Президент Азербайджана ознакомился с ходом строительных работ на карбамидном заводе SOCAR - ФОТО11:24 Доллар в час для китайцев: очередной скандал с Иванкой Трамп11:16 Дипломат из подворотни: Мария Захарова назвала публикации азербайджанских СМИ «хамскими» - ВИДЕО11:00 95-летняя австрийская модница взорвала Instagram – ФОТО10:52 Сегодня день рождения выдающегося азербайджанского ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой