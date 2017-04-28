Армения продолжает осуществлять действия провокационного характера с целью вновь обострить ситуацию на линии фронта.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны АР, вечером 27 апреля подразделения противовоздушной обороны Армении провели запуск управляемой ракеты из зенитного ракетного комплекса «Оса» в Ходжавенд-Физулинском направлении фронта, которая, не поразив никаких целей, упала на пустой участок на подконтрольной нами территории.

В ходе изучения территории были найдены и изъяты головная часть и другие останки ракеты модификации 9M33М2.

Предварительное расследование установило, что ракеты, имеющиеся на вооружении вооруженных сил Армении, устаревшие и являются негодными для использования.

Эльшан Рустамов, Г.Р.