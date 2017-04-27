Франция готова организовать встречу на высоком уровне в рамках процесса мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Об этом сообщила глава департамента континентальной Европы в МИД Франции Флоранс Манжен во время встречи в среду с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Халафом Халафовым, сообщили в МИД АР.

«Урегулирование нагорно-карабахского конфликта является приоритетом для Франции, и этот вопрос находится на повестке дня официального Парижа», - сказала глава департамента, добавив, что, будучи сопредседателем Минской группы ОБСЕ, Франция привержена своим обязательствам.

Флоранс Манжен подчеркнула, что Франция готова внести вклад в возобновление переговоров между сторонами конфликта, в связи с чем выступила с предложением провести встречу на высоком уровне.

Замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов, в свою очередь, отметил, что нагорно-карабахский конфликт, который привел к оккупации 20% территории Азербайджана, сегодня является основной преградой региональному развитию.

Елена Остапенко