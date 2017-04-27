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Политика

Обсуждены перспективы военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией 27.04.2017 19:55

27 апреля министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с главнокомандующим Силами жандармерии Турецкой Республики  генералом армии Яшаром Гюрелем.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана, генерал-полковник З.Гасанов подчеркнул, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией, построенное на стратегическом партнерстве и братских отношениях, постоянно развивается и эти связи являются устойчивыми.

Затронув военно-политическую ситуацию в регионе, генерал-полковник З.Гасанов отметил, что армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт является серьезной угрозой для региональной стабильности и требует скорейшего решения в рамках норм и принципов международного права.

Выразив удовлетворенность визитом в нашу страну, генерал армии Я.Гюрел отметил, что связи наших государств имеют исторические корни и основаны на добрых дружественных традициях, добавив, что Турция является важным партнером Азербайджана.

Затем состоялся обмен мнениями по перспективам развития связей между военными структурами Азербайджана и Турции, направлениям сотрудничества в военной, военно-технической сфере и в области военного образования, подготовке совместных планов, проведению совместных учений, организации взаимных визитов, в том числе по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Р.Д., И.А.

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