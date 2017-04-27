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Политика

Состоялась рабочая встреча специалистов Азербайджана и РФ по химической, биологической и радиологической защите 27.04.2017 15:59

В Военной академии Вооруженных сил Азербайджана состоялась рабочая встреча между специалистами по химической, биологической и радиологической защите.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана, встреча была проведена согласно плану двустороннего сотрудничества на 2017 год между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Российской Федерации.

В ходе рабочей встречи был обсужден опыт, приобретенный военными структурами обоих государств в сфере химической, биологической и радиологической защиты, подчеркнута важность проведения научных мероприятий в этой области.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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