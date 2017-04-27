В Военной академии Вооруженных сил Азербайджана состоялась рабочая встреча между специалистами по химической, биологической и радиологической защите.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана, встреча была проведена согласно плану двустороннего сотрудничества на 2017 год между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Российской Федерации.

В ходе рабочей встречи был обсужден опыт, приобретенный военными структурами обоих государств в сфере химической, биологической и радиологической защиты, подчеркнута важность проведения научных мероприятий в этой области.

Эльшан Рустамов, Г.Р.