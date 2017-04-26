USD1.7025
EUR1.8627
RUB0.0304
Brent51.75
WTI49.38
Золото2 158.43
S&P 500 Index2 388.61
Nikkei 22519 289.43
Политика

Россия поставила в Азербайджан новую партию современного оружия и военной техники – ФОТО – ВИДЕО 26.04.2017 20:39

Согласно подписанному соглашению о военно-техническом сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, в страну доставлена очередная партия боеприпасов и новейшей военной техники различного назначения.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана, новая продукция военного назначения, доставленная судами из России и принятая с участием экспертов, будет передана в соответствующие воинские части.

В кратчайшие сроки будет обеспечен прием закупленных новых комплектов боеприпасов и боевой техники на вооружение подразделений Вооруженных сил Азербайджана, а также осуществлена их полная готовность к боевому применению.

Обучение личного состава, который будет эксплуатировать и применять новое вооружение и военную технику, проводится российскими инструкторами.

Кроме того, с применением самых новейших технологий осуществляется поэтапная модернизация используемого оружия и техники.

Р.Д., И.А.

1095количество просмотров
Россия поставила в Азербайджан новую партию современного оружия и военной техники – ФОТО – ВИДЕО
Книги Али Гасанова: от трагедии Ходжалы к решению нагорно-карабахского конфликта
В Баку обсудили начало переговоров по партнерскому соглашению между Азербайджаном и ЕС

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с директором внешнеполитической службы ЕС
Саудовский министр подарил Президенту Ильхаму Алиеву фрагмент покрывала священной Каабы - ФОТО
Азербайджан готов к субстантивным переговорам – Эльмар Мамедъяров
Делегация Минобороны Азербайджана принимает участие в Конференции по международной безопасности

Делегация, возглавляемая заместителем министра обороны Азербайджана генерал-лейтенантом Керимом Велиевым
Самед Сеидов: Турецкая делегация отказалась участвовать в весенней сессии ПАСЕ – ЭКСКЛЮЗИВ
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Женщина заявила в полицию об «изнасиловании нетрадиционным способом» в БакуАлексис Санчес принял азербайджанское гражданствоПостоялец отеля в Баку ежедневно оставлял для горничной веселые сюрпризы – ФОТОЕдва не упала: Тонкие шпильки не выдерживают веса plus-size-модели Эшли Грэм – ФОТО – ВИДЕОИлькин Гасани поделился в Сети трогательной фотографией со своей свадьбы – ФОТОНа свадьбу азербайджанцев в РФ ворвался ОМОН и испортил праздник – ФОТОИзменена схема движения в центре Баку, полиция штрафует всех, кто не знает об этом – ФОТО – КАРТААнна Семенович требует от порносайта 50 миллионов рублей за использование ее снимков – ФОТОНемусульманин: Линдси Лохан показала поклонникам нового бойфренда – ФОТОХакер залил гей-порно на страницы сотен сторонников ИГИЛ

НОВОЕ НА САЙТЕ

26 апреля21:07 Emin заработал еще полтора миллиона – ФОТО – ВИДЕО21:01 США провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты20:52 Генпрокуратура АР расследует вопрос об уголовных делах против азербайджанских компаний в Украине20:39 Россия поставила в Азербайджан новую партию современного оружия и военной техники – ФОТО – ВИДЕО20:30 ВВС Турции нанесли удары по объектам РКК в Ираке20:12 Трамп поздравил супругу с днем рождения в Twitter - ФОТО19:47 Умер режиссер «Молчания ягнят» Джонатан Демме19:29 Переодетый в девушку студент выиграл конкурс нижнего белья – ФОТО19:12 Летом в Баку будет заложен фундамент нового фармзавода19:00 Книги Али Гасанова: от трагедии Ходжалы к решению нагорно-карабахского конфликта18:50 52-летняя Моника Беллуччи обнажилась для Vanity Fair и рассказала о своем возрасте – ФОТО18:48 Узбекский тракторист заработал полмиллиона долларов, прикинувшись врачом18:20 Изменена схема движения в центре Баку, полиция штрафует всех, кто не знает об этом – ФОТО – КАРТА18:12 В Баку обсудили начало переговоров по партнерскому соглашению между Азербайджаном и ЕС18:04 В Стамбуле взорвался автомобиль со студентами: есть раненые – ФОТО – ВИДЕО