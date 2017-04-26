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Политика

Книги Али Гасанова: от трагедии Ходжалы к решению нагорно-карабахского конфликта 26.04.2017 19:00

26 апреля на популярном российском интернет-портале pravda.ru помещен материал под названием «Книги Али Гасанова: от трагедии Ходжалы к решению нагорно-карабахского конфликта».

В нем привлекается внимание к вышедшим из печати книгам помощника Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам, доктора исторических наук, профессора Али Гасанова, посвященных армяно-азербайджанскому, нагорно-карабахскому конфликту. Отмечается, что издания можно прочесть на восьми языках: азербайджанском, турецком, русском, английском, французском, немецком, арабском и китайском.

Одна из книг - "Ходжалинский геноцид: причины, последствия и признание на международной арене", в которой, как отмечается в публикации, автор пишет о территориальных притязаниях и военной агрессии Армении против Азербайджана, геноцидах, совершенных армянскими вооруженными формированиями против азербайджанцев в течение двух столетий, в том числе Ходжалинской трагедии. Еще одна книга - "Этапы политики этнической чистки и геноцида против азербайджанцев". В издании на основе многочисленных исторических источников, в том числе российских, анализируются четыре случая геноцида и этнической чистки, которым армяне подвергали азербайджанцев в 1905–1906, 1918–1920, 1948-1953 и 1988-1993 годах, говорится в материале.

В нем приводятся слова самого автора о книгах: «Мы представили в краткой, лаконичной форме то, что хотели сказать мировому сообществу». А.Гасанов выразил признательность президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой и вице-президенту Фонда Лейле Алиевой за заслуги в донесении до мировой общественности реалий о Ходжалинском геноциде.

«Эти книги не прививают такие чувства, как враждебность, месть, - отмечает автор. - Армянский народ сам стал заложником своего преступного правительства. В этих книгах есть призывы к миру, добрососедству на территории Южного Кавказа. Наряду с этим мы никогда не забудем то, что было совершено против нашего народа в городе Ходжалы. Президент Азербайджана Ильхам Алиев продолжает неустанную деятельность для решения нагорно-карабахского конфликта, и этот вопрос в ближайшее время будет решен в рамках территориальной целостности Азербайджана".

Полный текст материала можно прочитать на следующем линке https://www.pravda.ru/news/world/formerussr/25-04-2017/1331840-gasanov-0/

АЗЕРТАДЖ

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