В понедельник, 24 апреля, в Баку проходит научно-практическая конференции «Геноцид армян»: реальная история или историческая ложь».

Как сообщает 1news.az, выступивший на мероприятии глава Рабочей группы Государственной комиссии по делам пленных, заложников и без вести пропавших граждан Исмаил Ахундов указал, что главная цель мероприятия – обсуждение необоснованных утверждений о так называемом «геноциде армян».

«Конференция также преследует цель системного анализа в контексте нагорно-карабахского конфликта террористических актов, геноцида, этнических чисток, совершенных армянами в отношении тюркско-мусульманского населения в Анатолии, Южном и Северном Азербайджане и других регионах мира, доведения этих фактов до мирового сообщества», - сказал он.

Выступая на мероприятии, председатель комитета «Талат Паши» Али Эрдинч указал на важность ответа необоснованным армянским утверждениям и на сотрудничество в этом вопросе Азербайджана и Турции.

«Если мы не станем проводить необходимую деятельность в этом вопросе, то они еще больше будут распространять ложь», - сказал он.

Али Эрдинч напомнил, что в 1915-1918 годах армяне в Ване, Стамбуле, Эрзуруме и других турецких городах, а также в Азербайджане уничтожили десятки тысяч невинных людей.

«Мы должны информировать обо всех этих зверствах мировую общественность и не допустить, чтобы армяне, прикрывая свои преступления, обманывали мировое сообщество. В вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта мы находимся рядом с Азербайджаном и уверены, что этот конфликт будет решен в рамках территориальной целостности АР», - сказал он.

Выступая на мероприятии, бывший омбудсмен Молдовы, руководитель Молдавского филиала Бакинского международного центра мультикультурализма Аурелия Григориу рассказала о влиянии армянского лобби на политику ряда государств, а также на СМИ с целью пропаганды т.н. «геноцида армян».

Она также указала, что обсуждаемая на конференции тема актуальна не только для Азербайджана, Турции и тюркоязычных государств, но и для всего мира.

«Сегодня Армения - мононациональное государство, которое не терпит присутствия на своей территории других народов», - сказала она.

Депутат Иса Габиббейли указал, что армяне, несмотря на оккупацию 20 процентов азербайджанских земель, и сегодня продолжают распространять свою ложь во всем мире.

«Для предотвращения этого мы должны усилить свою деятельность в этом направлении», - сказал он.

На мероприятии также выступили научный сотрудник Центра стратегических исследований при Президенте Азербайджана Араз Гурбанов, ведущий научный сотрудник Института востоковедения им. академика З.Буньядова НАНА, доктор исторических наук, профессор Солмаз Рустамова-Тохиди, заведующий отделом Президентской библиотеки, доктор философии по истории Назим Мустафа и другие.

Эльшан Рустамов, Г.Р.