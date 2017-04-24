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Политика
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Мубариз Ахмедоглу: Армения больше не является владельцем ОТРК «Искандер» 24.04.2017 11:24

Как минимум, три параметра показывают на то, что ереванский форум «Нация-армия-2017»  и состоявшаяся в ее рамках выставка военной техники, которой обладает Армения, были поспешно и принудительно организованы.

Об этом заявил политолог, глава Центра политических технологий и инноваций Мубариз Ахмедоглу:

«Первое. Министр обороны Армении В.Саркисян отметил, что материалы форума, в том числе, подготовленная концепция, будут представлены осенью для обсуждения в парламент. Второе. Парламентские выборы завершились недавно. Новое правительство не сформировано. Третье. Из выступления министра на форуме становится ясно, что даже мелкие проблемы не могут быть решены. Выдвижение крупных амбициозных программ на фоне нерешаемости текущих проблем армии показывает, что армянское руководство находится в неопределенном состоянии.

Особенно привлекают внимание два других вопроса:

I. На выставке не были продемонстрированы купленные у России и восхваляемые армянами в последнее время  ОТРК «Искандеры», ЗРК «Верба» и «Бук-М1», а также другая военная техника. РСЗО «Смерч» и РСЗО «Град» - это сильнейшая военная техника из продемонстрированных на выставке. Выставка, на которой была продемонстрирована такая слабая военная техника, вероятно, была поспешно и принудительно организована.

Руководство Армении не отвыкло от привычки «петушиться»; провести выставку и не продемонстрировать ОТРК «Искандер» - все это чуждо армянскому руководству. Возможно «Искандеры» Армении уже отправлены в Сирию.

II. Министр обороны В.Саркисян особо отметил, что реформы не предполагают увеличения численности личного состава армянской армии. Он мог бы, по крайней мере, обойти этот вопрос.

Логическое обобщение: Россия недовольна поведением Армении. Результаты парламентских выборов и отрицание данных С.Саргсяном обещаний по нагорно-карабахскому урегулированию серьезно беспокоят Россию. Поэтому Россия вынудила официальный Ереван поспешно продемонстрировать только принадлежащую Армении военную технику. Армения же в ответ на это пыталась дважды убить российского военнослужащего. Несмотря на то, что первая попытка не удалась, вторая попытка удалась.

Вражда Армении по отношению к России вступает в новый этап. Источником нового этапа является перевооружение Армении со стороны России»

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