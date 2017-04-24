Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках официального визита в Литву провел встречи с председателем сейма Гедиминасом Киркиласом, председателем комитета по иностранным связям Юозасом Бернатонисом и руководителем группы по межпарламентским связям с Азербайджаном Велериусом Симуликом.

Как сообщает 1news.az, на проведенных встречах было выражено удовлетворение уровнем сотрудничества между странами в различных областях, отмечена важность организации взаимных визитов для его углубления.

Кроме того, была отмечена необходимость развития торгово-экономических отношений между двумя странами.

На встречах Э.Мамедъяров представил информацию о переговорах, проводимых Азербайджаном с ЕС касательно проекта соглашения о стратегическом сотрудничестве.

Была выражена благодарность литовской стороне за поддержку в деле развития сотрудничества между ЕС и Азербайджаном, отмечена важность проекта Север-Юг, который сможет объединить посредством железнодорожного пути бассейн Индийского океана с балтийским регионом.

Говоря об урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, Э.Мамедъяров подчеркнул важность его решения в рамках признанных на международном уровне границ и суверенитета АР, необходимость исполнения резолюций Совбеза ООН, требующих безоговорочного освобождениях оккупированных территорий.

Министр указал также на неприемлемость изменения силой признанных на международном уровне границ государств.

Эльшан Рустамов, Г.Р.