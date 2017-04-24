Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках официального визита в Литву провел встречи с председателем сейма Гедиминасом Киркиласом, председателем комитета по иностранным связям Юозасом Бернатонисом и руководителем группы по межпарламентским связям с Азербайджаном Велериусом Симуликом.
Как сообщает 1news.az, на проведенных встречах было выражено удовлетворение уровнем сотрудничества между странами в различных областях, отмечена важность организации взаимных визитов для его углубления.
Кроме того, была отмечена необходимость развития торгово-экономических отношений между двумя странами.
На встречах Э.Мамедъяров представил информацию о переговорах, проводимых Азербайджаном с ЕС касательно проекта соглашения о стратегическом сотрудничестве.
Была выражена благодарность литовской стороне за поддержку в деле развития сотрудничества между ЕС и Азербайджаном, отмечена важность проекта Север-Юг, который сможет объединить посредством железнодорожного пути бассейн Индийского океана с балтийским регионом.
Говоря об урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, Э.Мамедъяров подчеркнул важность его решения в рамках признанных на международном уровне границ и суверенитета АР, необходимость исполнения резолюций Совбеза ООН, требующих безоговорочного освобождениях оккупированных территорий.
Министр указал также на неприемлемость изменения силой признанных на международном уровне границ государств.
Эльшан Рустамов, Г.Р.