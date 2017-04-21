Азербайджан придает особое значение связям с исламским и арабским миром.

С целью развития двусторонних отношений с Алжирской Народной Демократической Республикой в рамках объявления главой нашего государства 2017 года «Годом исламской солидарности» министерства юстиции двух стран, проведя переговоры, за короткое время согласовали проект Меморандума о взаимопонимании относительно сотрудничества.

Как сообщили в пресс-службе Министерства юстиции, для подписания данного документа по приглашению министра юстиции Алжира Аль-Тайиба Лоуха 16-18 апреля министр юстиции Азербайджана Фикрет Мамедов вместе с делегацией находился с визитом в этой стране.

На встрече министров юстиции, которая прошла в теплой и дружественной атмосфере, были обсуждены перспективы сотрудничества, состоялся обстоятельный обмен мнениями о реформах, проводимых в судебной системе и системе юстиции двух государств. Был проявлен большой интерес к работе по модернизации судебно-правовой системы в Азербайджане, основа которой была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и которая ныне проводится под руководством Президента Ильхама Алиева, а также к достигнутым успехам, отмечена полезность для обеих сторон проведения обмена мнениями.

Затем министрами был подписан Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества, предусматривающий проведение совместных мероприятий в области совершенствования судебной, юстиционной, а также пенитенциарной системы, электронной юстиции, законодательства, обучения работников юстиции и судей, проведен брифинг для печати.

Было отмечено, что этот первый визит из Азербайджана в Алжир на уровне министра является историческим событием и придаст импульс развитию наших отношений. В то же время Меморандум о взаимопонимании, являясь первым документом о сотрудничестве, подписанным между двумя странами, заложил основу договорно-правовой базы и станет ценным вкладом в углубление взаимодействия в различных сферах.

Алжирский министр сообщил, что осведомлен об идущих в Азербайджане процессах, подчеркнул исключительную роль и заслуги Президента Ильхама Алиева в стремительном развитии нашей страны, обеспечении благополучия и стабильности.

Наряду с этим, Министерство юстиции Алжира провело презентацию оказываемых населению электронных услуг, состоялся обмен мнениями в этой области, было сообщено о деятельности считающегося брендом Азербайджана «ASAN xidmət», где оказываются различные услуги и в области юстиции.

В ходе визита состоялась встреча с премьер-министром Алжира Абдельмалеком Селлалем. Отметив, что обе страны имеют такие общие ценности как религия и культура, премьер-министр подчеркнул важное значение визита и подписанного документа. Он сказал, что Алжир заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном во всех областях, в частности, в экономической, правовой, торговой, нефтегазовой и культурной сферах, подчеркнул, что для этого имеется большой потенциал. Сообщив, что его страна пользуется авторитетом в Африке, премьер-министр сказал, что готов содействовать Азербайджану в развитии связей со странами континента.

На встрече был проявлен интерес к реформам, проводимым в системе юстиции и суда в Азербайджане, отмечена польза обмена мнениями в этой области для обеих сторон.

Министр юстиции Ф.Мамедов также встретился с председателем Верховного суда и генеральным прокурором Алжира. На встречах были обсуждены вопросы эффективности правосудия, упрощения возможностей обращения в суды, применения электронного суда, отбора и обучения судей, проявлен большой интерес к расширению двустороннего сотрудничества, состоялось ознакомление со зданием суда.

Посетив также Высшую школу магистрантов (судей и прокуроров), делегация ознакомилась с деятельностью данной структуры, процессом начального и постоянного обучения судей и прокуроров, провела полезные переговоры о сотрудничестве.

На основании поручения Президента Ильхама Алиева с учетом проведения реформ, связанных с усовершенствованием пенитенциарной системы, обновлением инфраструктуры, делегация нашей страны также побывала в новом современном пенитенциарном комплексе Алжира, поинтересовалась деятельностью структуры, условиями содержания осужденных , а также службой пробации, системой подготовки кадров для пенитенциарной службы в Национальной школе сотрудников тюрем, провела полезный обмен мнениями в этой сфере.

Ознакомившись с деятельностью Национальной палаты нотариусов Алжира, делегация провела плодотворный обмен мнениями. В ходе беседы был проявлен интерес к работе нотариального института Азербайджана.

На всех встречах внимание собеседников было привлечено к тяжелым последствиям армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, факту оккупации 20 процентов наших земель и положению более миллиона наших соотечественников, ставших беженцами и вынужденными переселенцами, представлены брошюры и другие наглядные пособия, касающиеся конфликта.

В мероприятиях принимал участие посол Азербайджана в Алжире Махир Алиев.

АЗЕРТАДЖ