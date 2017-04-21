Информационно-аналитический портал Newtimes.az опубликовал статью «Альтернативные глобальные системы: есть ли шансы на сосуществование?».

Приводим данный материал без изменений:

«Не секрет, что современный мир переживает системный кризис. Сложности в межгосударственных отношениях возрастают. Реального диалога между цивилизациями и религиями нет. Люди-носители разных культур все еще не могут найти общий язык. На фоне этого не остается без внимания и все более углубляющийся кровавый конфликт на Ближнем Востоке. Великие державы словно подключились к гонке «кто прольет здесь больше крови». А на политико-дипломатическом уровне налицо столкновение разных позиций. Каждая из них основана на разном понимании прав человека, вопросов социального развития, политического сотрудничества, безопасности и т.п. Естественно, специалисты выражают свое отношение к процессам. В этой связи мы попытаемся подробно остановиться на размышлениях одного из известных аналитиков Великобритании. Само собой разумеется, утверждать, что выдвинутые тезисы отражают объективную истину, невозможно. Но отношение профессионального исследователя к ситуации представляет интерес.

Причины краха: проблема, назревшая внутри

«Гибель мечты» – в таком пессимистическом тоне охарактеризовал нынешнее состояние либерального миропорядка директор Королевского Института Международных Отношений «Chatham House» Робин Ниблетт. Его аргументы достаточно интересны. Британский специалист рассматривает эволюцию глобального геополитического порядка в интересном контексте. В качестве первого факта он указывает на вред, причиненный мировому порядку деятельностью Европейского Союза.

Так, на протяжении более 50 лет Евросоюз был «авангардом нового либерализма, при котором страны объединяют суверенитет во имя более тесного сотрудничества». Но сегодня эти процессы вызывают серьезные сомнения. Объясняется же это главным образом внутренними кризисами ЕС. В этом ряду одним из серьезных ударов по либерализму стал уход из организации Великобритании.

Смысл этого события с точки зрения геополитического порядка заключается в ограничении сферы влияния либерального мировоззрения. А сам ЕС, вместо того, чтобы географически расшириться, еще более ограничивается, что в целом означает отступление либерального мировоззрения.

К сожалению, Р.Ниблетт не анализирует, а, может быть, и сознательно, глубокие корни выдвигаемого им тезиса. Дело в том, что главная причина движения ЕС к краху связана с недостатками в деятельности организации. На протяжении 50 лет Евросоюз, вопреки сути своего либерального мышления, вел себя как «христианский клуб». На словах он говорил о демократии и правах человека, а на деле поступал совсем по-другому. Разумеется, это не дает основания утверждать, что в других регионах мира протекают более либеральные и демократические процессы. В этом плане ЕС потому является главным объектом анализа, что именно Запад был инициатором и ведущим срезом либерального мирового порядка. А сейчас выясняется, что ухудшение системы прямо связано с «проблемами наверху», то есть необъективными подходами, созревшими внутри Запада.

Пока аналитики пытаются завуалировать эту особенность, а не основательно проанализировать ее, либеральный мировой порядок не будет спасен. К сожалению, на Западе это осознают, но не следуют этому на деле. В итоге человечество сталкивается с все новыми угрозами.

Автор полагает, что при этом свою роль играет приверженность США идее мирового лидерства. Так, в последнее время Америка не справляется со своей ролью на должном уровне. Среди лиц, способствовавших этому, особое место занимает Дональд Трамп. Р.Ниблетт подчеркивает, что лозунгом «Америка – прежде всего» трудно реализовать Соединенным Штатам мировое лидерство. На фоне сказанного идет другой интересный процесс.

По мнению Р.Ниблетта, лозунг Барака Обамы «Поворот к Азии» еще стоит на месте. Пока Вашингтон предпринимает шаги, Пекин уже приступил к объединению Евразии по своей модели. При этом аналитик имеет в виду программы Китая по созданию региональных геополитических организаций и реализации проекта «Новый Шелковый Путь». И нет сомнения в том, что Китаю принадлежит при этом ведущая роль.

Очевидно, что британский специалист акцентирует внимание на одном факторе, который беспокоит в последнее время западное политическое и аналитическое сознание. По сути, этот момент озадачивает западную политическую элиту. Она полагает, что по мере отступления Америки от лидерских позиций в мире Китай и Россия создадут новую глобальную интегративную структуру, геополитический порядок, не соответствующий западным ценностям. Иными словами, основная проблема – не либеральный миропорядок. Беспокойство вызывает то, что страдают интересы западных государств. Они не хотят терять свою ведущую роль в мире, отказываться от стремления управлять миром в привычной для них форме.

Путь выхода: уступка либерализма

На фоне этого тонкого момента лозунг Дональда Трампа «Америка – прежде всего» воспринимается в первую очередь как угроза собственной безопасности. При внимательном рассмотрении можно заметить, что эта специфика – один из главных аргументов, приводимых почти ведущими специалистами Запада. Иногда они выражают это беспокойство в контексте обострения борьбы между либерализмом и популизмом. Отсюда следует, что вывод, к которому приходит Р.Ниблетт, справедлив. Так, по его мнению, либеральная мировая система оказалась лицом к лицу с вызовами, спровоцированными ею же самой (см.: предыдущий источник). В таком случае в рамках существующих условий «вернуть политическую энергию и динамику» (Р.Ниблетт), которые некогда развивали демократию, невозможно.

Где выход? В этой связи британский специалист выдвигает действительно интересный тезис, который заставляет задуматься. По мнению автора, либеральный порядок, предусмотренный для глобального масштаба, может трансформироваться в более «скромный» проект. Это может быть «либеральный мировой экономический порядок, включающий иную политическую систему». Иными словами, Запад должен отказаться от амбиций политико-идеологической и культурной интеграции, стремления с прежней интенсивностью и в прежнем масштабе распространять собственные ценности (в основные политического содержания) по всему миру и концентрировать свое внимание преимущественно на экономическом факторе.

При этом также следует выделить два этапа. Первый из них – это цели, которые могут быть реализованы в ближайшей перспективе. Сюда входит нахождение способа сосуществования демократов и их нелиберальных партнеров. В далекой же перспективе либеральная демократия может восстановить свое доминирующее положение в мире.

Это – выводы, теоретически заставляющие задуматься, а практически – достаточно интересные, поскольку в них поднят вопрос о том, на основе какого механизма мир обретет геополитическую целостность. На деле Р.Ниблетт выдвигает осторожную формулу. Во-первых, в нынешних условиях окончательная победа либерализма или нелиберального мировоззрения невозможна. Тому есть множество препятствий, широкий спектр сложностей – от интересов отдельных государств до слабости политических институтов.

Вместе с тем ряд стран стремительно развивается. Усиливается их влияние в глобальной политике. В целом число крупных игроков на мировой политической сцене растет. Но не все они хотят смотреть на международные отношения глазами Запада. Сюда следует отнести и конфликты между религиями и цивилизациями. Как бы мир не стремился к диалогу, интриги все еще преобладают.

Во-вторых, чтобы предотвратить дальнейшее углубление конфликтов и полную утрату либерализмом своих шансов, Р.Ниблетт предлагает временную уступку нелиберализму. А это связано с обеспечением участия государств с нелиберальной политической системой в процессе либеральной экономической интеграции. По-видимому, при этом специалист также делает ставку на то, что со временем люди воочию осознают преимущество либерального мышления. Он убежден, что в далекой перспективе победит именно либеральный мировой порядок.

Разумеется, время покажет, насколько справедлив вывод Р.Ниблетта. Однако сейчас ясно, что политические и идеологические круги Запада окончательно признали, что либеральный мировой порядок расшатывается. Они не исключают альтернативу. В такой ситуации правильнее было бы маневрировать. В основе нежелания отрицать альтернативные политико-идеологические системы лежит желание легитимизировать и существование либерализма.

Такой маневр обеспечивает сосуществование двух разных систем, но и борьба не прекращается. Следовательно, специалист отдает приоритет изменению содержания и формы борьбы. Сейчас трудно предсказать, к какой ситуации в мире приведет такая позиция. Вместе с тем ясно, что аналитическое мышление уже ищет путей выхода из глобальных проблем. А это уже – положительный сдвиг.

Newtimes.az