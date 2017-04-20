USD1.7022
EUR1.8260
RUB0.0301
Brent53.10
WTI50.58
Золото2 177.20
S&P 500 Index2 338.17
Nikkei 22518 470.76
Политика

ВС Армении более 100 раз обстреляли азербайджанские позиции 20.04.2017 10:02

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 112 раз.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны АР, с позиций на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Бердаван, Барекамаван, Довех Ноемберянского района, в селах Чинари, Айгедзор, Мосесгех и на безымянных высотах Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Джафарли, Бала Джафарли, Кемерли и Гаймаглы Газахского района, в селах Агбулаг, Мунджуглу, Агдам, Алибейли и на безымянных высотах Товузского района.

Позиции ВС Азербайджана были также обстреляны с позиций близ оккупированных сел Гейарх, Ярымджа Тертерского района, Юсифджанлы, Мерзили, Гарагашлы, Баш Карвенд Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Горадиз, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли и Ашагы Вейселли Физулинского района, а также с позиций на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

116количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Серена Уильямс забеременела от армянина – ФОТОАзербайджанка вновь в списке самых богатых жен чиновников Кремля и правительства РФ – ФОТОВ Азербайджане поющий пастух в одночасье стал героем соцсетей - ВИДЕОСабина Закизаде в резкой форме ответила пользователям соцсетей, обвинившим ее в пиаре на смерти мужа – ФОТОМария Захарова удивила подписчиков фотографией в спортивных шортах – ФОТОАлина Кабаева о Мехрибан Алиевой: «Чтобы получить такой результат, одного обаяния мало»Гость хостела Freedom из Италии ответил на обвинения соседа Фахраддина Гезалова - ФОТОВместе навсегда: 28-летняя Паулина Андреева в объятиях 49-летнего Федора Бондарчука – ФОТО«Реал» - «Бавария»: судейский беспредел или нехитрый план по внедрению видеоповторов? - ФОТО - ВИДЕОСтали известны подобности снятого на камеру избиения учащихся в одной из азербайджанских школ - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

НОВОЕ НА САЙТЕ

20 апреля10:18 Очищено от мин почти 2 млн кв. метров территории села Джоджуг Мерджанлы – ФОТО10:16 Оскорбивший Путина телеведущий Fox News уволен10:12 Азербайджанец устроил сюрприз возлюбленной, сделав предложение в эфире турецкого ТВ – ВИДЕО10:12 Официальный курс маната ко всем валютам на 20 апреля10:02 ВС Армении более 100 раз обстреляли азербайджанские позиции09:54 Уроженец Азербайджана на Audi обстрелял машину соотечественника в Москве09:44 Визит Сергея Лаврова в Абхазию затронул Грузию и Армению09:37 Цена нефти растет на данных о снижении запасов в США09:16 Открыта для движения центральная улица Баку – ФОТО09:06 Психически нездоровый мужчина преследовал в США дочь Обамы08:00 Леопард напал на людей в индийской деревне - ВИДЕО07:00 В Колумбии число погибших при оползне приблизилось к 2006:00 В Австрии сотни водителей застряли в пробках из-за снегопада05:22 Французский художник-акционист высидел цыпленка04:45 Впервые в истории Бостонского марафона женщина пробежала его снова спустя 50 лет