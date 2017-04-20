Новые прогнозы З.Бжезинского: на стыке глобальной и региональной геополитики – Newtimes.az

Информационно-аналитический портал Newtimes.az опубликовал статью Новые прогнозы З.Бжезинского: на стыке глобальной и региональной геополитики.

Приводим данный материал без изменений:

«Известный американский стратег и аналитик, в настоящее время – сопредседатель Консультативного Совета Вашингтонского Центра Стратегических и Международных Исследований Збигнев Бжезинский в одном из своих последних интервью выдвинул интересные тезисы относительно вопросов, имеющих значение и для нашего региона. На основе анализа глобальных геополитических трендов он выдвинул конкретные идеи относительно судьбы интегративных групп, появившихся в постсоветском пространстве. Американский специалист считает, что Евразийский Экономический Союз (ЕАЭС) не имеет будущего. В ближайшей перспективе эта организация падет. З.Бжезинский привел разные аргументы в обоснование своей мысли. Также он попытался дать характеристику политического курса некоторых бывших советских республик. Мы считаем необходимым несколько подробнее остановиться на этих вопросах.

Сотрудничество трех больших государств: кто и в ком больше нуждается?

Известный стратег, бывший советник Джимми Картера по вопросам безопасности Збигнев Бжезинский дал интервью российскому электронному изданию «Gazeta.ru». Изложенные им здесь мысли вызвали большой интерес у экспертов. Известный специалист коснулся многих вопросов. Среди них – сотрудничество США-Китай-Россия, судьба Евразийского Экономического Союза, угрозы режиму Владимира Путина, Курильские острова.

В целом американский аналитик логически в контексте актуальных проблем глобальной геополитики изложил региональные вопросы. Очевидно, что его взвешенные аргументы основаны на серьезных факторах. С этой точки зрения хотелось бы остановиться на некоторых моментах, могущих представлять интерес для читателей.

З.Бжезинский прямо говорит, что Китай для Америки важнее России. Иными словами, Вашингтон не видит необходимости противопоставлять Пекин Москве. Напротив, Америка предпочитает сотрудничать с Китаем, и у России нет другого выхода, кроме как присоединиться к этому сотрудничеству. Но такое положение вещей было бы выгодно США. Этот вариант выгоден и России. Значит, американский аналитик остается во мнении, что модель сотрудничества США-Россия-Китай достаточно эффективна. Но важно, чтобы в этом формате ведущую роль играла Америка.

Другой тезис, отстаиваемый при этом Збигневом Бжезинским, состоит в достижении Россией европейской идентичности. В этом контексте появляется мысль о том, что амбиции Кремля по лидированию в масштабе Евразии не основаны на реалиях. Правда, Россия может отдать предпочтение сотрудничеству и даже стратегическому партнерству с Китаем. И это – нормально, но не как центральное государство Евразии и основной выразитель ее культуры, а как страна, осознавшая европейскую идентичность. Такая позиция отражает желание Америки видеть в России не суперсилу, а крупную страну Европы.

Европа же традиционно находится под контролем Америки. В этом плане намерение представить Россию как носителя западных ценностей не соответствует планам Кремля по лидированию в мировой политике. Очевидно, противоречия между сторонами в фундаментальных принципах во всех своих оттенках сохраняются, что в целом означает сохранение геополитической напряженности в мире.

В этом плане интерес представляют размышления Збигнева Бжезинского относительно Украины и Курильских островов. По обоим вопросам он фактически занял антироссийскую позицию. Так, он считает справедливыми сдержанные и взвешенные шаги Москвы на Украине. А в связи с Курильскими островами он считает нужным передачу Токио 2 островов, предусмотренных декларацией 1956 года.

Это – конкретные позиции. Россия не намерена отдавать Японии территорию. Президент В.Путин неоднократно говорил об этом. Но З.Бжезинский отмечает, что слишком большие притязания Кремля на земли не принесут пользы государственности. По этой причине он считает, что Москве самой выгодно пойти в вопросе Курильских островов на компромисс.

На фоне сказанного вполне логичным представляется прогноз З.Бжезинского в связи с Евразийским Экономическим Союзом. Главная его мысль заключается в том, что это – искусственная организация, не имеющая перспектив, и в течение 10-20 лет ожидается ее распад (см.: предыдущий источник). Американский аналитик приводит несколько аргументов для обоснования своего прогноза.

Крах ЕАЭС: «забытый» аргумент

Во-первых, в пространстве бывшего СССР вообще нет соответствующей геополитической среды для новых интеграционных моделей. Сложившаяся в настоящее время глобальная геополитическая картина требует иной философии сотрудничества. Так, в естественных геополитических интересах государств постсоветского пространства появились различия. Украина, Молдова, Грузия негативно относятся к интеграционным моделям Москвы. Азербайджан занимает независимую позицию и не воспринимает диктовок извне. Политический курс государств Центральной Азии – Казахстана и Узбекистана – не предполагает полной интеграции. Даже Беларусь в последнее время демонстрирует своеобразный политический курс.

На основе сказанного американский аналитик делает вывод о том, что в постсоветском пространстве почва для интегративных процессов слаба. Отсюда вытекает и другой аргумент.

Во-вторых, в результате наблюдаемых в мире глобальных геополитических процессов в настоящее время взгляды политических лидеров стран-членов ЕАЭС могут трансформироваться. Эта специфика может подтолкнуть бывших советских республик к поиску моделей, наиболее соответствующих развитию национальной государственности. К примеру, в настоящее время Украина переживает этап трансформации в этом направлении. Есть определенные изменения и в Беларуси. А это значит, что, если данная тенденция усилится, то необходимость в ЕАЭС автоматически отпадет.

В-третьих, для создания интегративной структуры реального потенциала у России недостаточно. Она сама нуждается в создании ускоренной модели развития. Эту сторону вопроса З.Бжезинский связывает с обогащением В.Путина. То, что вокруг президента России много финансовых сил, еще не говорит о финансово-экономической мощи страны. Поэтому американский аналитик считает, что В.Путину надо серьезно задуматься о своем политическом будущем.

Насколько обоснованны эти аргументы, покажет время. Но хотелось бы напомнить об одной истине, о которой не говорил З.Бжезинский. Дело в том, что эффективность таких структур, как ЕАЭС, значительно снижается за счет продолжающейся агрессивной политики такой карликовой страны, как Армения. Если Армения все еще держит под оккупацией часть земель соседней страны, то где гарантии безопасности других государств, которые хотят вступить в ЕАЭС? Евразийский Экономический Союз прежде всего должен положить конец агрессивной политике официального Еревана. В противном случае можно сделать вывод о господстве в организации двойных стандартов. В целом философия принятия страны, оккупировавшей территорию соседнего государства, в интегративную организацию не совсем неясна.

Поэтому прием новых членов в ЕАЭС не может быть воспринят однозначно. Так, исключено, чтобы Азербайджан был в одной структуре с агрессором. Однако, как и другие западные аналитики, З.Бжезинский почему-то постоянно «забывает» об этом аспекте проблемы. Он также не признает, что на интеграцию в постсоветском пространстве серьезно влияет агрессивность. На деле это причиняет достаточный вред.

Следовательно, З.Бжезинский непоследователен, необъективен и недостаточно справедлив в вопросе ЕАЭС. Поэтому сохранится ли эта организация в ближайшие 10 или 20 лет, остается теоретической проблемой. Иными словами, Россия в рамках существующих условий может обеспечить существование ЕАЭС за счет собственного потенциала военного и политического влияния. Если Москва отдаст предпочтение курсу на справедливое устранение агрессии, то ЕАЭС может еще более расшириться.

При этом не будет однозначной и позиция, которую займут Молдова или Украина, поскольку они также могут положительно отреагировать на позитивные сдвиги в позиции Кремля. Если Украина разрешит в свою пользу крымский вопрос, а Молдова – приднестровский, то аргументы З.Бжезинского утратят свое реальное содержание.

В любом случае идеи известного аналитика заставляют задуматься. Очевидно, в плане предстоящего изменения глобальной геополитической картины могут разворачиваться интересные процессы. Но главное, чтобы мир стал более справедливым. А для этого нужно задуматься о возможных шагах».

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