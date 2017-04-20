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Политика

Новруз Мамедов требует доказательств своего владения недвижимостью в США 20.04.2017 14:57

Заместитель руководителя Администрации президента Азербайджана Новруз Мамедов бросил вызов американскому политику Скоту Дворкину касательно его предположений о владении Новрузом Мамедовым недвижимостью в Нью-Йорке.

«Я ждал и размышлял некоторое время, думая, что совесть, наконец, подскажет вам, что вы распространяете ложь и клевету. Стоило хотя бы извиниться. Но как я вижу, распространение лжи – ваша повседневная работа», - написал Новруз Мамедов в четверг на своей странице в Твиттере.

Напомним, что еще в марте Скотт Дворкин – один из директоров «Демократической коалиции против Трампа» – обвинил Новруза Мамедова в том, что он приобрел два многоэтажных дома в Нью-Йорке. Недвижимость, как сообщал Дворкин, принадлежит Дональду Трампу.

Новруз Мамедов в своем статусе в Твиттере предложил подарить Дворкину полностью одно из двух зданий в случае, если тот сможет доказать свое предположение. В противном случае Новруз Мамедов требует извинений.

Тем временем, в рамках обсуждений в Твиттере скандального заявления Скота Дворкина блогер Эмиль Санамян написал, что, возможно, произошло недоразумение, и речь идет о другом человеке – полном тезке Новруза Мамедова из России.

Елена Остапенко

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