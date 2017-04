Новруз Мамедов требует доказательств своего владения недвижимостью в США

Заместитель руководителя Администрации президента Азербайджана Новруз Мамедов бросил вызов американскому политику Скоту Дворкину касательно его предположений о владении Новрузом Мамедовым недвижимостью в Нью-Йорке.

«Я ждал и размышлял некоторое время, думая, что совесть, наконец, подскажет вам, что вы распространяете ложь и клевету. Стоило хотя бы извиниться. Но как я вижу, распространение лжи – ваша повседневная работа», - написал Новруз Мамедов в четверг на своей странице в Твиттере.

Напомним, что еще в марте Скотт Дворкин – один из директоров «Демократической коалиции против Трампа» – обвинил Новруза Мамедова в том, что он приобрел два многоэтажных дома в Нью-Йорке. Недвижимость, как сообщал Дворкин, принадлежит Дональду Трампу.

Novruz Mamedov bought 2 Trump condos in '06



Novruz Mammedov is the deputy head of Azerbaijan’s Presidential Admin#trumprussia #russiagate pic.twitter.com/pe4H61pbc4