Есть вероятность проведения в ближайшее время в Москве встречи министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении.

Об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду в рамках еженедельного брифинга, сообщает московское бюро агентства АПА.

«В рамках процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта в ближайшее время в Москве может состояться встреча министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении», - сказала Захарова.

Как только станут известны детали встречи, о ней будут официально оповещены средства массовой информации, добавила она.

Нагорно-карабахский конфликт между Арменией и Азербайджаном не может найти своего решения уже около 25 лет. Мирные переговоры идут под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, среди которых представители от России, США и Франции. Российский президент Владимир Путин, однако, выступает и с личной инициативой содействовать процессу урегулирования.

1news.az