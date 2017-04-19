Есть вероятность проведения в ближайшее время в Москве встречи министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении.
Об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду в рамках еженедельного брифинга, сообщает московское бюро агентства АПА.
«В рамках процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта в ближайшее время в Москве может состояться встреча министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении», - сказала Захарова.
Как только станут известны детали встречи, о ней будут официально оповещены средства массовой информации, добавила она.
Нагорно-карабахский конфликт между Арменией и Азербайджаном не может найти своего решения уже около 25 лет. Мирные переговоры идут под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, среди которых представители от России, США и Франции. Российский президент Владимир Путин, однако, выступает и с личной инициативой содействовать процессу урегулирования.
1news.az