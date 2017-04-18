Главы МИД Азербайджана и Палестины обменялись поздравительными письмами по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

В письме министра иностранных дел Эльмара Мамедъярова отмечается, что эффективное сотрудничество Азербайджана и Палестины на двусторонней основе, в рамках международных организаций, особенно Организации исламского сотрудничества (ОИС), придало импульс развитию отношений между двумя странами.

Выразив уверенность в том, что сотрудничество в рамках ОИС и Движения неприсоединения будет продолжено и впредь, Э.Мамедъяров поблагодарил палестинскую сторону за поддержку Баку в принятии резолюций, осуждающих военную агрессию Армении и поддерживающих территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Он также выразил надежду на то, что эта поддержка будет продолжена.

В свою очередь, в письме главы палестинского МИД Рияда Аль-Малики отмечается, что за 25 лет Азербайджан и Палестина построили глубокие дружеские отношения, опирающиеся на взаимное уважение и поддержку.

Он выразил надежду на то, что дружба и сотрудничество между двумя странами в будущем еще больше усилятся.

Ялчин Алиев, Э.Т.