Информационно-аналитический портал Newtimes.az опубликовал статью «Геополитика на Южном Кавказе: стремление Армении к войне».

Приводим данный материал без изменений:

«Борьба суперсил за влияние на глобальном уровне еще более актуализировала фактор риска в различных регионах. Так, вызывают интерес и сценарии развития процессов на Южном Кавказе. Интересные прогнозы в связи с этим дают «мозговые центры» Европы. Их позиции во многих аспектах расходятся. Но главное в том, что они выдвигают тезисы по России и конфликтам, заставляющие задуматься. Армянские аналитики больше говорят о войне. Они считают, что только новая война может сделать Армению независимой. И это должно быть войной между США и Россией. На фоне такой достаточно опасной идеи вызывает беспокойство будущее геополитической картины на Южном Кавказе. Неужели мир в очередной раз поддастся армянской провокации?

Прогноз: аргументы европейцев и реалии Южного Кавказа

Южно-кавказская политика крупных государств всегда была актуальной. Этот вопрос в свете изменений, происходящих в мировой политике в последнее время, привлекает наибольшее внимание экспертов. В целом вызывает интерес динамика геополитической картины в кавказском регионе. По мнению ряда экспертов, данный фактор может серьезно повлиять на будущее отношений между США и Россией. С этой точки зрения число анализов еще более возросло. В этом ряду особо отмечаются прогнозы «мозговых центров» Великобритании, Франции, Германии и Бельгии.

Наибольший интерес проявляют английские аналитические центры. Как правило, они формируют представление Запада о Южном Кавказе. Более 10 «мозговых центров» Великобритании проводят исследования по Кавказу. Франция и Германия также достаточно активны в этом направлении. В целом Европейский Союз отличаются активностью в южно-кавказском вопросе.

При этом эксперты расходятся в основном в подходе к политике России в регионе и урегулированию конфликтов. Но оба вопроса имеют большое значение для государств Южного Кавказа. Они играют основную роль в оценке возможности суверенитета, мира и сотрудничества. В то же время в этих вопросах проявляются и противоречия, существующие между крупными государствами.

Прежде всего, следует рассмотреть оценки Запада по политике России. Как известно, влияние Москвы в регионе традиционно сильно. Это признают все. Главный же вопрос в настоящее время связан с тем, как долго сохранится такое положение вещей. Европейские аналитики считают, что Россия должна постепенно уйти из региона. Но это может затянуться надолго, а потому в вопросе Южного Кавказа правильнее было бы достичь взаимопонимания с Москвой. Но если Франция и Германия выступают за мягкие методы обращения с Кремлем, то Великобритания в данном контексте придерживается более жесткой позиции. Великобритания предпочитает действовать совместно с Вашингтоном. США же хотели бы скорейшего ухода России из Южного Кавказа. И по этой причине говорят о возможности столкновения в регионе двух великих держав.

Еще более сложная ситуация возникла в связи с конфликтами в регионе. Так, в грузино-российском конфликте Запад однозначно поддерживает Тбилиси. Запад неоднократно поднимал вопрос об освобождении оккупированных грузинских земель. Этого требовали и требуют от Москвы. ЕС демонстрирует конкретную позицию не только в связи с Украиной, но и в связи с Грузией.

А в вопросе урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта позиции европейских государств несколько другие. На словах они поддерживают территориальную целостность Азербайджана, а на деле предпринимают другие шаги. Запад оказывает Армении материальную, финансовую и военную помощь. Здесь не требуют от Армении однозначно и решительно, чтобы та покинула оккупированные территории. Кроме того, на Западе не хотят, чтобы Азербайджан проводил военные операции. В подходе Европы к конфликтам налицо политика двойных стандартов.

На фоне сказанного изменение геополитической динамики на Южном Кавказе действительно представляет актуальность. В этой связи армянские эксперты выдвинули интересный тезис. Они признают, что Армения полностью зависима от России. А от вассальства, по их мнению, может спасти только… война.

Провоцирование войны: армянская угроза в регионе сохраняется

Под словом «война» армянские аналитики подразумевают возникновение войны между Америкой и Россией за Армению. Так, Москва не отступит от своей позиции. В Ереване действует сильная разведывательная система России, разместившей в армянской армии значительное количество своих кадров. Политическая власть в Армении также полностью формируется по заказу Кремля. США же «желали формирования в Армении нового государства, но этого не произошло».

В нынешней ситуации «война может привести к выдворению России из Южного Кавказа… Война призвана изменить геополитическую конструкцию в регионе и привести Армению к политической независимости». Здесь есть несколько моментов, привлекающих внимание. Прежде всего, армянские аналитики признают, что ни с политической, ни с военно-экономической точки зрения Армения не является независимым государством. Она полностью находится под влиянием внешних сил. В такой стране не может быть суверенитета и нет смысла говорить о ее политике. По сей день официальный Ереван не в состоянии предпринимать независимых шагов ни внутри страны, ни в нагорно-карабахском вопросе. Значит, армянские специалисты признают, что Армения оккупировала азербайджанские земли при серьезной политической, идеологической, информационной и военной поддержке извне.

Второй момент заключается в том, что в Армении еще не сформировалось государство. Процесс его политической институционализации половинчат и не имеет конкретного содержания. Органы власти заполнены кадрами иностранных государств. Поэтому ни о выборах, ни о правах человека в Армении реально вести речь не приходится. Свобода граждан определяется в соответствии с интересами внешних сил. По этой причине миллионы армян покидают страну. Этот процесс не прекращается.

В-третьих, в сознании руководства Армении и экспертных кругов доверия к демократическим реформам нет. В решении внутренних и региональных проблем они не могут выйти за рамки военного метода. Значит, план реформ нынешнего армянского правительства необоснован: он не опирается на реалии. Он, скорее носит пропагандистский характер, потому что армянское общество не готово к реформам. Здесь нет благоприятных условий. У армян еще не сформировалось иного представления, кроме как парадигмы войны.

Это очень опасно для маленькой страны, поскольку когда-нибудь обернется против них же самих. Наряду с этим очень опасен курс на провоцирование столкновения США и России. Оба государства обладают большим военным потенциалом. Война между ними может превратить регион в руины. От места, называемого «Арменией», может вообще ничего не остаться. Кроме того, Армения – страна, надуманная Россией. Москва считает, что вправе стереть ее с лица земли. Россия неоднократно об этом говорила на официальном уровне. К примеру, бывший руководитель агентства «Regnum» Mодест Колеров открыто писал, что Армения без России – ничто.

Значит, на самом деле армяне хотят втянуть США в серьёзные военные провокации в регионе. При этом их главная цель заключается в сохранении неопределенности в Нагорном Карабахе и продолжении своего присутствия здесь любыми методами. Но вряд ли такое могучее государство, как США, пойдет на такие мелкие провокации.

Таким образом, Европа и армянские эксперты также уже признают, что Армения – основной источник угрозы для региона, о чем долгое время писало большинство аналитиков и экспертов. Официальный Ереван проводил настолько неопределенную и зависимую политику, что изменить нынешнее положение вещей в позитивном направлении цивилизованным путем, путем реформ невозможно. Фактически Армения превратилась в пороховую бочку в регионе. Любая искра может уничтожить всё.

Отсюда можно сделать вывод о том, что именно Азербайджан – основное государство, охраняющее геополитическую стабильность в регионе, потому что на фоне крайнего тяготения Грузии к Западу и полной зависимости Армении от России Баку балансирует ситуацию своей независимой и гармоничной политикой. Азербайджан не заинтересован в уходе какого-либо большого государства из региона, так как это не вписывается в естественное положение вещей. Если мир глобализируется, и интеграция усиливается, то уход большой и соседней страны из Южного Кавказа не принесет хороших результатов. В противоположность этому правильнее было бы говорить о создании условий для нормального сотрудничества.

Отмеченное выше свидетельствует о том, что усиление геополитической борьбы крупных держав за Южный Кавказ в какой-то степени усиливает неопределённость. И если Армения, желающая войны, занимает деструктивную позицию, Грузия пытается оставаться нейтральной, то Азербайджан активно участвует в обеспечении мира и стабильности. Все это в совокупности подтверждает напряженность борьбы в регионе».

Newtimes.az