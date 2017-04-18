Во время прошлогодних апрельских боевых действий солдаты просили не останавливать бой.

Об этом 18 апреля заявил полковник-лейтенант, участник апрельских боев 2016 года Вугар Абдулазимов на встрече с молодежью в ходе презентации фильма, посвященного этим событиям.

«Солдаты с радостью спрашивали у нас, офицеров, когда будет очередное наступление, мы хотим идти только вперед», - сказал он на мероприятии, организованном Фондом молодежи, Минобороны и Международным центром мугама.

По словам военнослужащего, армяне до апрельских боевых действий со стратегической высоты Лелетепе могли наблюдать за передвижением азербайджанских войск, однако после взятия высоты этому был положен конец. «Армянские военнослужащие во время боя просили не убивать их, говорили, что не хотят умирать на чужой земле», - сказал он.

Вугар Абдулазимов отметил, что армяне постоянно заявляли о «мощи и силе» своей армии, однако апрельские боевые действия уничтожили веру в их «непобедимость».

«Эти бои продемонстрировали отвагу азербайджанского солдата, его способность на любые подвиги. Они также показали, что азербайджанские военнослужащие, молодежь готовы пожертвовать собой во имя возвращения оккупированных территорий», - сказал он.

В.Абдулазимов подчеркнул, что во время боев как гражданские лица, так и демобилизованные военнослужащие посылали им сообщения, что готовы вступить в бой и сражаться вместе с ними.

В ночь на 2 апреля армянские вооруженные силы подвергли массированному артиллерийскому обстрелу населенные пункты Азербайджана. В результате ответных действий азербайджанской армии на нескольких участках была прорвана первая линия обороны ВС Армении, установлен контроль над некоторыми высотами и населенными пунктами, имеющими особое стратегическое значение.

Выступивший на мероприятии глава Фонда молодежи Фархад Гаджиев указал, что в ходе апрельских боевых действий азербайджанская молодежь изъявляла желание пойти на фронт.

«До апрельских боевых действий армяне говорили, что они победители в этой войне и поэтому не могут пойти на уступки. Однако апрельское поражение сломило их веру в свою силу. Армянская сторона поняла, что ей противостоит боеспособная и мощная армия», - сказал он, отметив, что сегодня азербайджанская армия оснащена самым современным вооружением.

Ф.Гаджиев выразил уверенность, что азербайджанская армия в скором времени освободит все оккупированные территории.

Выступивший на мероприятии полковник-лейтенант, участник апрельских боевых действий Эльмар Зейналаддинов указал, что апрельские боевые действия стали победой всего азербайджанского народа.

Азербайджанский военнослужащий знал, что сражается за свои земли и идет освобождать их от оккупации. «Военнослужащий знал, что за ним стоит азербайджанский народ, его братья. Мы не заримся на чужие земли и всего лишь хотим вернуть свои», - сказал он.

По словам другого участника боевых действий полковника-лейтенанта Хагани Джафарова, вражеская сторона в нескольких направлениях перешла в наступление, однако в результате контрнаступления азербайджанской армии армяне были разгромлены, в течение часа были возвращены стратегические высоты. «С полной уверенностью могу сказать, что достаточно 15-20 дней для полного освобождения оккупированных территорий», - сказал он.

Участник апрельских боевых действий лейтенант Сабухи Мехдизаде подчеркнул, что был счастлив принимать участие в освобождении оккупированных территорий.

«В ходе боев я не услышал от солдат высказываний «что-то может с нами произойти», главное, о чем меня просили – не останавливать бой и идти вперед. Вы не представляете, какое испытываешь ощущение во время боя, зная, что освобождаешь свою землю», - сказал он.

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Эльшан Рустамов, Г.Р.