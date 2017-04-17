Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает важным содействие проживающих и занимающихся бизнесом за рубежом азербайджанцев в увеличении объемов экспорта азербайджанской продукции в страны их проживания.

Как передает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, об этом заявил глава государства Ильхам Алиев на прошедшем сегодня, 17 апреля, в Евлахе Республиканском совещании экспортеров ненефтяной продукции.

«Известно, что мы проводим большую работу для решения проблем проживающих за рубежом азербайджанцев. Азербайджан – одна из немногих стран, где традиционно проводится Съезд азербайджанцев, проживающих за рубежом. Мы им оказываем и политическую поддержку, и в то же время создаем для них бизнес-возможности. И они тоже должны активно участвовать в этих делах. Насколько мне известно, они активно присоединяются к нашей новой инициативе. Азербайджанцы, живущие за рубежом, особенно в странах СНГ, заняты, в том числе, бизнесом, у них большие возможности. И они должны активно работать для расширения своих бизнес-возможностей и, в то же время, для того, чтобы помочь своей Родине. Эта работа началась, и наши госструктуры занимаются этими вопросами. Я и их приглашаю к этой работе, у них тоже есть крупные торговые сети. Они импортируют продукцию из различных частей света. Если же учесть, что сейчас наши возможности особенно расширяются, то пусть они импортируют из Азербайджана», - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Ялчин Алиев, Э.Т.