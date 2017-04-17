Информационно-аналитический портал Newtimes.az опубликовал статью «Ближневосточный кризис на новом уровне: суперсилы активизируются».

Приводим данный материал без изменений:

«В последние дни военные столкновения в Сирии и Ираке еще более усилились. Одним из основных проявлений этого стала бомбардировка мирного населения. В итоге сотни людей были убиты, а тысячи людей оказались в положении беженцев. В частности, в Мосуле ситуация настолько напряженная, что правительство прекратило военные операции. В Сирии возросла геополитическая напряженность вокруг Минбиджа и Африна. Здесь Вашингтон и Москва начали открыто поддерживать PYD. Если американцы говорят о штурме Ракки, то русские пытаются обеспечить собственные интересы, разместив своих представителей в Африне. Анкара отреагировала на это соответствующим образом. Здесь утверждают, что операция «Щит Евфрата» будет продолжена. Тем самым прочерчиваются контуры нового «треугольника» напряженности на Ближнем Востоке – борьбы США, России и Турции.

Выбор: государство или террористическая группа

Становится все более очевидным, что крупные государства провоцируют на Ближнем Востоке новый уровень напряженности. Наглядным подтверждением сказанного является то, что происходит в Сирии и Ираке. Здесь сильно активизировались США, Россия, Турция, Иран, страны Евросоюза. Анализ процессов, наблюдаемых в последние дни в Ираке и Сирии, показывает, что ситуация имеет тенденцию не к миру, а к расширению войны. При этом следует обратить внимание на ряд геополитически важных моментов.

Прежде всего, привлекает внимание то, что в разрешении конфликта на Ближнем Востоке США и Россия отдают предпочтение не местным государствам, а воюющим радикальным группировкам. На современном геополитически сложном глобальном этапе это несет с собой значительные риски. Данный тезис важен в двояком плане.

Во-первых, по каким причинам великие державы отдают предпочтение не веками сосуществовавшим мусульманским государствам, а противостоящим им радикальным группировкам? Не несет ли эта тактика новые риски для глобальной безопасности в целом?

Во-вторых, Западная коалиция и Россия словно чередуют удары. Когда Россия бомбила Алеппо, США выступили против. Сейчас Западная коалиция бомбит Мосул, а Москва выражает протест против этого. Они даже в ООН спорят, но реальная ситуация не меняется. В Сирии и Ираке совершаются массовые убийства мирного населения. Разрушается инфраструктура регионов, где живут мусульмане, растет число беженцев. ИГИЛ не уходит со сцены, а ряд террористических групп укрепляет свои позиции.

Так, США и Россия начали оказывать помощь группировке PYD/PKK в Сирии. Ей предоставляется тяжелое орудие. В захваченных городах и поселках они стараются быть рядом, чтобы соорудить оборонительные преграды. Сейчас этот процесс еще более отчетливо проявляется в северных районах Сирии.

В Минбидже американцы разместили свой спецназ. Если ранее контингент состоял из 500 человек, то сейчас эта цифра значительно возросла. Он охраняет территорию, где расположен PYD, с западной стороны. Этот маршрут является одним из возможных направлений развития операции «Щит Евфрата». Интересно, что PYD и ее партнеры представляют это как самооборону. За последнее время США предоставили группировке 200 бронемашин, противотанковые ракеты и даже знаменитые «Stinger». Из распространенных с региона видеокадров видно, что PYD и сторонники переходят к западному побережью реки Евфрат для штурма Ракки. Они действуют с американскими солдатами сообща.

А Россия разместила военный контингент в Африне, расположенном в 40 километрах от границы с Турцией. В дни праздника Новруз российские офицеры позировали с эмблемами PYD. В те дни снайперским выстрелом из Африн был убит в Турции военнослужащий. Анкара резко раскритиковала этот акт, но конкретных шагов не предприняла. А русские пока молчат.

О чем говорят действия США и России? Они пытаются утвердить в далекой Сирии свои собственные правила. Москва приводит в качестве аргумента приглашение со стороны Дамаска, а Америка выводит на передний план интересы оппозиции. Но между ними есть одно общее – оба они препятствуют развитию существующих мусульманских государств. Они пытаются утвердить на Ближнем Востоке такую геополитическую ситуацию, в которой бы доминировали угодные им группировки, так как в этом случае можно было бы постоянно оказывать давление на местных государств и держать их под контролем.

Объект угрозы: мирные мусульмане

Ситуация в Ираке ничем не отличается от ситуации в Сирии. Здесь массовые убийства мирного населения происходят в Мосуле. Предпринимается попытка разрушить веками сформировавшуюся социально-культурную среду. Словно в иной форме повторяются планы столетней давности английского военного «Лоуренса Аравийского» (он был внебрачным сыном некоего английского сэра) и дипломатической пары Сайкс-Пико.

Люди, проживающие в западной части города, уже покидают свои дома. По мнению ряда экспертов, существуют планы по изменению этим способом демографического состава региона и создания здесь надуманного образования. В этом контексте заставляет задуматься предоставление в Керкуке арабскому и курдскому языку официального статуса, поскольку проживавшие здесь веками тюрки (большинство из них – азербайджанские тюрки) не могут на официальном уровне использовать свой родной язык.

Все это, естественно, не остается без внимания Ирана и Турции. Очевидно, что Тегеран не противится происходящему. По сообщению Министерства Обороны США, координаты в Мосуле им дала шиитская группировка. Но это так может быть представлено умышленно, так как в этом регионе сеть американской разведки достаточно широка. Как возможно, что ЦРУ, которому на Ближнем Востоке известно все и вся, не знает, кто живет на западе Мосула? Перекладывание вины на шиитов косвенно означать раздувание сектантской вражды в регионе.

Анкара реагирует на события по-своему. Турция осуждает тот факт, что США и Россия в Сирии сотрудничают с террористами. В официальных кругах говорят, что это еще более обостряет ситуацию. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в последнем интервью «Show TV» заявил, что Свободная Сирийская Армия продвигается к Минбиджу. Это означает, что Турция намерена создать обещанную зону безопасности протяженностью в 5 тысяч квадратных километров.

Можно ожидать, что Анкара проявит настойчивость и афринском вопросе, поскольку этот регион находится недалеко от турецкой границы, и здесь нельзя допускать доминирования посторонних сил.

Выходит, что кризис в Сирии не только не стихает, но даже обретает и новые оттенки. Запад и Россия обострили здесь борьбу за свои интересы для того, чтобы на Ближнем Востоке имели влияние не государства региона, а внешние силы. Естественно, продолжение процессов в этом русле очень опасно. Война может перекинуться на другие государства региона. Об этом стали говорить все чаще. По некоторым сообщениям, в Турцию, например, может направиться новая трехмиллионная волна беженцев. А Иран уже давно находится на прицеле у США и Израиля.

Распространение терроризма и сепаратизма на государства региона представляет серьезную угрозу стабильности и безопасности на Ближнем Востоке. Если этот процесс не остановить, то нетрудно будет представить, что может произойти на Кавказе и в Центральной Азии.

Таким образом, рост напряженности в Ираке и Сирии может создать условия для перехода нестабильности на Ближнем Востоке на новый уровень. С одной стороны, террористическим группировкам здесь предоставляется новое оружие, чем усиливается их мощь, с другой, – расширяется военный контингент самих крупных держав. В статусе консультанта и непосредственного участника они сеют хаос во внутренней среде государств региона. В таких условиях вряд ли возможно справедливое урегулирование конфликта. Наоборот, велика вероятность возникновения новых разногласий. Так, крупные государства Ближнего Востока могут быть втянуты в непосредственную войну.

Другим опасным моментом может быть появление на Ближнем Востоке новой волны мигрантов. Под флагом борьбы с ИГИЛ причиняется ущерб в основном мирному населению. Независимо от предлогов, на прицеле оказываются мусульмане. С каждым днем растет число тех, кто покидает свои родные очаги. Примечательно, что это больше всего относится к суннитам. Они в массовом порядке покидают свои места проживания. А на их месте появляются другие. Почему-то международные организации обходят это молчанием.

Значит, Ближний Восток вползает в болото противоречий, и не ясно, какой геополитический порядок здесь сформируется на этом этапе истории. И это – серьезная угроза для всего мира».

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