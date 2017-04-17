Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что Азербайджан смог диверсифицировать свой экономический потенциал. В настоящее время ненефтяной сектор обеспечивает примерно 65% нашей экономики.

Как передает 1news.az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на состоявшемся сегодня, 17 апреля, в Евлахе Республиканском совещании экспортеров ненефтяной продукции.

«Об экспорте же мы пока не можем сказать то же самое. Большая часть нашего экспорта пока связана с нефтью и газом. И это, наверное, естественно для нынешнего периода. Потому что мы наращиваем нефтегазовый потенциал. Но одна из стоящих перед нами задач заключается в том, чтобы и в экспорте добиться диверсификации. Как мы достигли этого во внутреннем валовом продукте, так же мы должны добиться этого и в экспорте», - подчеркнул глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что исполнение программ регионального развития дало прекрасные результаты, были открыты тысячи новых предприятий. Глава государства подчеркнул, что было открыто 1,7 млн новых рабочих мест, из которых 1,3 млн – постоянные.

Отметив, что в этом году фермерам будет предоставлено 150 тыс. гектаров новых орошаемых земель, Президент сказал: «Получение за один год такого количества орошаемой земли – историческое достижение».

Ялчин Алиев, Э.Т.