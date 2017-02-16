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Политика

В Баку стартует VI Республиканский конкурс «Ученые будущего» 16.02.2017 11:04

В четверг, 16 февраля в Баку стартует VI Республиканский конкурс «Ученые будущего».

Как сообщает 1news.az, из числа участников конкурса будут отобраны кандидаты, которые примут участие в ежегодно проводимой в США Международной научной и инженерной выставке Intel ISEF.

Выступивший на мероприятии министр образования Микаил Джаббаров указал, что в VI Республиканском конкурсе «Ученые будущего» принимают участие 202 школьника из 13 городов и районов Азербайджана, которые представят 125 научных проектов – 48 индивидуальных и 77 коллективных.

По его словам, основная цель конкурса – формирование у школьников 9–11-х классов научного мышления и исследовательских навыков, а также создание возможностей для демонстрации детьми своих научных достижений.

«Из 158 учащихся, окончивших в прошлом году общеобразовательные учебные заведения с золотыми и серебряными медалями, 38 были участниками и победителями конкурса «Ученые будущего», - сказал он.

На мероприятии также выступили президент НАНА Акиф Ализаде, замминистра молодежи и спорта Интигам Бабаев, исполнительный директор фонда «Знание» при Президенте Азербайджана Октай Самедов, председатель Конфедерации профсоюзов АР Саттар Мехбалыев, пожелавшие участникам конкурса успехов.

Число желающих присоединиться к конкурсу растет – если в 2016 году заявку на участие подали 250 школьников, то в этом году желание принять участие в состязании выразили уже 302 человека.

За пять лет в конкурсе приняли участие около 730 азербайджанских школьников, из которых 30 получили возможность продемонстрировать свои достижения на выставке Intel ISEF в США.

Проект, научную поддержку которому оказывает ряд университетов, осуществляется по 8 категориям. Для оценивания проектов по таким направлениям как математика, физика, химия, биология, медицина и здравоохранение, экология, инженерные и компьютерные науки было создано жюри, состоящее из ведущих ученых.

На конкурс были приняты проекты, описывающие новые научные идеи, эксперименты, технические стороны инженерии, инновационные компьютерные программы.

Конкурс также учит школьников командной работе – в рамках подготовки к состязанию они совместно с известными учеными проводят исследования в лабораториях вузов и научно-исследовательских институтов.

Состязание продлится три дня, на второй день жюри проведет оценивание проектов. В то же время в рамках конкурса будет функционировать «Учебная академия» для научных руководителей учащихся, пройдут встречи участников с выдающимися учеными Азербайджана.

Мероприятие проводится Министерством образования совместно с Министерством молодежи и спорта, Фондом «Знание» при Президенте Азербайджана, НАНА, Центром Гейдара Алиева, Республиканским комитетом свободного профсоюза работников образования и компанией Intel.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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