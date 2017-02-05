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Политика

Азербайджану возвращено тело шехида Чингиза Гурбанова 05.02.2017 13:45

В воскресенье, 5-го февраля тело солдата Гурбанова Чингиза Салман оглу, погибшего при пресечении провокации противника на азербайджано-армянской государственной границе 29 декабря 2016 года, передано азербайджанской стороне.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, добиться возвращения тела шехида удалось благодаря усилиям Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Передача тела военнослужащего состоялось близ села Бала Джафарли Газахского района при посредничестве личного представителя действующего председателя ОБСЕ посла Анджея Каспшика и Международного Комитета Красного Креста. Процесс передачи тела Гурбанова проводился при принятии необходимых мер со стороны Министерства обороны АР.

Тело шехида Ч.Гурбанова после получения от противоположной стороны в сопровождении почетного караула с воинскими почестями было отправлено в Баку.

Талыб Бархудаев

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