Постпредство Азербайджана в ОБСЕ: Требовать от Баку соблюдения принципа неприменения силы против Армении неуместно

Уклонение Минской группы ОБСЕ и ее сопредседателей от определенных Советом безопасности ООН рамок нарушает предоставленный им мандат, и это может серьезно повлиять на процесс решения нагорно-карабахского конфликта.

Об этом говорится в заявлении постоянного представительства Азербайджана при ОБСЕ в связи с невыполнением Арменией резолюций Совета безопасности ООН и влиянием этого на Минский процесс.

«Сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны вернуться к исполнению порученных им со стороны Совета безопасности ООН обязанностей, и на этом основании привлечь обе стороны к субстантивным переговорам, нацеленным на достижение результата», - говорится в заявлении.

Постпредство отмечает, что невыполнение Арменией резолюций Совета безопасности ООН под номерами 822 (1993), 853 (1993), 874 (1993) и 884 (1993) создает серьезную угрозу процессу решения армяно-азербайджанского конфликта, а также международному и региональному миру и безопасности.

Оно напоминает, что в этих резолюциях СБ ООН, осуждая оккупацию азербайджанских земель, подтверждая территориальную целостность и суверенитет Азербайджана вместе с Нагорным Карабахом как одной из его частей, подчеркивая недопустимость оккупации территории с применением силы и нарушением признанных на международном уровне границ, потребовал от Армении незамедлительного, полного и безоговорочного вывода своих войск с оккупированных азербайджанских территорий.

«В последнее время распространилось много заявлений об отсутствии военного пути решения армяно-азербайджанского конфликта. Мы тоже хотели бы в это верить. Направление мирного процесса в это русло рождает вопросы. Основывается ли он на определенных Совбезом ООН основных элементах? Что мешает достижению прогресса в переговорном процессе, и заинтересованы ли вообще страны-участницы ОБСЕ в мирном решении вопроса? Если ответ положительный, то почему тогда те, кто не видит военного решения конфликта, продолжают игнорировать обращения Азербайджана об устранении препятствий на пути достижения мира? Это – вопросы, требующие нахождения точных ответов, прежде чем объявлять вердикт об отсутствии военного пути решения конфликта», - подчеркивается в заявлении.

Как отмечает постпредство, СБ ООН совершенно ясно заявил, что применение силы в отношении территорий Азербайджана ни при каких условиях не создает правового влияния; деятельность Армении незаконна и не укладывается в запрет на использование военной силы в международных отношениях, противоречит Уставу и целям ООН; является открытым нарушением суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, а конкретно статьи 2(4) Устава ООН.

«Искажение принципа неприменения силы для замораживания основанного на оккупации статус-кво неприемлемо, это очень опасный подход с противоположным эффектом. В то время как одна страна безответственно подходит к своим обязательствам по мирному решению международного конфликта и после этого противозаконно использует силу для оккупации территорий другого государства, в условиях отсутствия прогресса в мирном процессе и давления на агрессора требовать от государства, являющегося жертвой агрессии, соблюдать обязательство о неприменении силы в отношении государства-агрессора, как минимум, неуместно.

Закреплением оккупации азербайджанских земель Армения грубо нарушает принцип неприменения силы, не позволяет сотням тысяч азербайджанских вынужденных переселенцев вернуться в свои родные края - в Нагорно-Карабахский регион Азербайджана и другие 7 районов, предпринимает устойчивые меры, направленные на изменение демографического, культурного и физического характера оккупированных территорий, уничтожает признаки их культурной и исторической принадлежности Азербайджану и для собственной выгоды занимается эксплуатацией этих территорий и присвоением богатств этих мест. Очень малое число делегаций ОБСЕ выразило обеспокоенность подобным поведением Армении и потребовало от нее вывести свои войска с оккупированных территорий.

Поэтому те, кто в контексте решения конфликта говорит о неприменении силы, в первую очередь, должны устранить фактор военной оккупации территорий Азербайджана. Если они не способны добиться вывода армянских войск с оккупированных территорий и разрешить вопрос с другими многочисленными призывами, создающими угрозу мирному процессу, Азербайджан обладает правом защитить свои земли и любыми средствами защитить своих граждан. Если мирный процесс в части изменения статус-кво будет безуспешным, у нас есть право изменить статус-кво, как это требуется в резолюциях Совета безопасности ООН.

Поскольку статус-кво, сложившийся вследствие применения силы и основывающийся на оккупации, признается Советом безопасности ООН незаконным, он не может считаться основанием для решения конфликта. Как отметил на днях министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров, безоговорочный и полный вывод вооруженных сил Армении из Нагорно-Карабахского региона и других оккупированных территорий Азербайджана является требованием международной общественности и ни в коем случае не может быть представлен в качестве уступки, или же увязка вывода войск с решением политических вопросов не может быть использована как предмет сделки.

Также Э.Мамедъяров подчеркнул, что если страны-сопредседатели подойдут к вопросу с полной серьезностью, вывод армянских войск с оккупированных азербайджанских территорий будет обеспечен», - подытоживается в заявлении.

Ялчин Алиев, Г.Р.