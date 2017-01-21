Изменился дизайн официального сайта Министерства обороны Азербайджана.
Кроме изменений в дизайне на странице оборонного ведомства произведены многочисленные преобразования и дополнения.
Так, на странице появились разделы с информацией о руководстве ведомства, а также другие новые разделы. Кроме того, страница МО отныне имеет три языковые версии: азербайджанскую, русскую и английскую.
В качестве фона использовано сочетание цветов, напоминающее маскировочные средства.
Также на официальном сайте Минобороны размещены переходы на страницы в социальных сетях.
Талыб Бархудаев, И.А.