Директор Центра политических инноваций и технологии Мубариз Ахмедоглу верит в способность президента Ирана Хасана Рухани содействовать мирному решению карабахского конфликта.

«Президент Ирана Рухани во время визита в Армению заявил, что нагорно-карабахский конфликт не имеет военного пути решения. Эта позиция закреплена в совместном заявлении, подписанном президентами Ирана и Армении. Для Ирана Азербайджан и Армения – дружественные страны. Иран хочет стабильного мира в регионе. Армения считает позицию Ирана по Карабаху сбалансированной на основе международных правовых норм и согласна с этой позицией. Отложив в сторону все подстрочные мысли и основываясь на официальной позиции президентов Ирана и Армении, предлагаем пять вариантов урегулирования нагорно-карабахского конфликта мирным или не военным путем:

I. Построение диалога между азербайджанской и армянской общинами Нагорного Карабаха в Тегеране. Этот диалог можно с легкостью построить с помощью главы Тегеранский епархии армянской Апостольской церкви Сепуха Саркисяна, который неоднократно оказывал личную помощь армянам Нагорного Карабаха.

II. Среди вынужденных переселенцев из Джабраила, Зангилана, Губадлы и Шуши отобрать 50 человек, совершающих намаз, и по пятницам отводить их молиться в мечетях этого района. Постепенно повышать число совершающих намаз и превратить этот процесс в постоянный.

III. Если изгнанные из Армении во времена СССР азербайджанцы захотят вернуться в Армению, а покинувшие Азербайджан армяне захотят вернуться в Азербайджан, Иран сможет обсудить их обращение.

IV. Целенаправленное построение экономических связей. Как только заработала железная дорога Нахчыван-Мешхед, армянское правительство распустило дирекцию строительства ирано-армянской железной дороги. С точки зрения политико-дипломатического урегулирования нагорно-карабахского конфликта полезнее, отказавшись от договора о совместном использовании погранично-пропускного пункта Нордуз-Мегри, возродить СЭЗ «Араз».

V. Создав условия для дислокации азербайджанских военнослужащих через территорию Ирана на оккупированных территориях на реке Араз, Тегеран может еще больше подтолкнуть Армению к мирному урегулированию», - считает М.Ахмедоглу.

По его словам, сильные центры, заинтересованные в том, чтобы мусульмане оставались под давлением, до того как отделить Нагорный Карабах от Азербайджана, отделили Бахрейн от Ирана.

«Мы проинформированы о том, какой позиции придерживаются те или иные лица внутри Ирана в отношении Нагорного Карабаха и других оккупированных территорий Азербайджана. Команда президента Рухани в силах полностью урегулировать нагорно-карабахский конфликт с учетом вышеуказанного. Поддержка президента Рухани со стороны проживающих в Иране влиятельных азербайджанцев и других обладающих здоровым религиозным мышлением компетентных лиц в освобождении от оккупации азербайджанских земель – очень важный стратегический шаг в региональном контексте, рассчитанный на будущее.

Однако, видимо, у Ирана проблемы с политическими расчетами. Самым ярким примером этого является реакция Ирана на 8-летнее правление президента США Обамы. В последний период президентства Обама открыто защищал Иран. Он добился принятия резолюции против Израиля. За все 8 лет президентства Обама проводил именно эту политику. Если бы Иран в свое время правильно рассчитал политику Обамы, сейчас добился бы других результатов», - убежден политолог.

Он отметил, что неверные политические расчеты Ирана показывают себя и в отношении к оккупированным территориям Азербайджана.

«Сейчас у Ирана нет права на ошибку. Сегодня в мире в целом, в том числе в турецком и арабском мире, протекают очень противоречивые процессы с призмы Ирана.

Азербайджан 100 лет назад первым в мусульманском мире построил современное светское государство. Азербайджан передал Турции идеологию построения государства и показал путь. Сейчас у Азербайджана есть возможность быть в авангарде обновления региона в широком смысле. Ирану будет очень полезно правильно оценить это, в первую очередь для себя», - подчеркнул М.Ахмедоглу.

Политолог отметил, что возвращение в результате апрельских боев 2016 года части территории Агдеринского района дает Азербайджану дополнительные дипломатические и военные ресурсы.

«Одним из самых важных итогов апрельских боев 2016 года является большая военно-политическая победа Азербайджана, одержанная им в одиночку. Никто не защитил Армению. Мифы, созданные Арменией о военном имидже и политических союзниках, были разрушены. Однако происходящее сейчас в армянском обществе показывает необходимость новый войны. Армяне признали в той или иной степени потерю земель, а также то, что их оружие устарело. Серж Саргсян на встрече в Нагорном Карабахе с представителями интеллигенции из Армении заявил о большом количестве проблем в армии страны. Несмотря на это, армянская пропаганда начала представлять апрельские бои в качестве своей победы. Главная причина четырехдневной войны - армянская психология. Под воздействием этой психологии министерство обороны Армении в течение 2015 года подготовило для Армении новую военную концепцию. Эта концепция была обсуждена со специалистами США и НАТО. Решение об отказе от концепции «Статичной обороны» в пользу «Системы укрощения/сдерживания» было принято после обсуждений в феврале 2016 года в НАТО при участии замминистра обороны Армении Тонояна. Концепция состояла из нейтрализации количественного преимущества Азербайджана качественной деятельностью Армении. Это уже было призывом к войне. Наконец, провокации армян не остались без ответа. Апрельские бои поставили нагорно-карабахское урегулирование в один ряд с процессами в Сирии и Украине. Это показывает, что самым важным механизмом для активизации стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ является война. В ходе апрельских боев азербайджанская армия освободила от оккупации большое количество земель и взяла контроль над еще большим количеством территорий. Однако среди этих земель освобожденная от оккупации часть Агдере обладает особым дипломатическим и военным значением. Агдере входит в административную территорию Нагорно-Карабахской автономной области. Во время переговоров Агдере и другие возвращенные земли, относящиеся к административной территории Нагорно-Карабахской автономной области, направят в новое русло переговоры, проводимые на тему Кельбаджара и Лачина. В то же время с территории Агдере можно добраться до Кельбаджара. А это означает дополнительное военное преимущество», - сказал М.Ахмедоглу.

По его словам, некоторые армянские эксперты правильно поняли позицию Азербайджана в отношении нагорно-карабахского конфликта.

«Для достижения устойчивого регионального развития и стабильности армянской оккупации должен быть положен конец. Корень армянского захватничества находится не в Нагорном Карабахе», - подчеркнул он.

Политолог отметил, что в 2016 году увеличилась вовлеченность Грузии, а также интерес Центральной Азии к нагорно-карабахскому урегулированию.

«В 2016 году Грузия добровольно или вынужденно активно привлекалась к нагорно-карабахскому урегулированию:

I. Четырехдневная война в зоне нагорно-карабахского конфликта создала в руководстве и общественно-политической среде Грузии активность, основывающуюся на страхе:

Война в Карабахе может в любой момент перекинуться на территорию Грузии. Признание послом США в Грузии Я.Келли контактов на эту тему с членами правительства, особенно с тогдашним министром обороны Грузии Хидашели привлекает особое внимание.

Во время четырехдневной войны Хидашели выступила именно в качестве помощника министра обороны Армении в сфере информационной политики.

II. В Тбилиси по инициативе главы швейцарской делегации в Парламентской Ассамблее ОБСЕ Ломбарди прошла встреча делегаций Азербайджана, Армении, Грузии и Швейцарии в ПА ОБСЕ.

III. В секторе Садахло армяно-грузинской границы была запущена электронная система мониторингового управления. На церемонии открытия приняли участие глава МВД Грузии Мгебришвили, посол США в Грузии Келли, глава агентства по снижению угроз департамента обороны США Элизабет Джордж, заместитель министра внутренних дел Грузии, глава Пограничной полиции генерал-майор Зураб Гамезардашвили. Этот центр электронного мониторинга имеет важное политическое значение: США реально воспринимают Армению как военную угрозу для Грузии.

Армения долгое время в секторе Садахло на своей границе задерживала именно азербайджанцев, имеющих грузинское гражданство. Якобы за нарушение пограничного режима. Факт нарушения неделимитированной и недемаркированной границы «могут установить» только армяне. Обижая азербайджанцев, имеющих грузинское гражданство, Армения преследовала главную цель – создать напряжение в отношениях между Азербайджаном и Грузией. США продемонстрировали, что принимают такую политику как опасность против Грузии, а также всего Южного Кавказа, и предприняли важные шаги для предотвращения этого.

IV. Грузия отвергла идею Армении по транзиту иранского газа. Эта тема в контексте нагорно-карабахского конфликта имела антиазербайджанское содержание.

Ход событий может еще больше повысить вероятность подключения в ближайшем будущем Грузии к теме Нагорного Карабаха.

В странах центрально-азиатского региона по сравнению с прошлыми годами в разы вырос интерес к теме Нагорного Карабаха.

Несмотря на относительное преимущество этнических армян в СМИ региона, приоритет составляют объективные материалы на тему Нагорного Карабаха.

Президенты и официальные лица стран региона в контексте нагорно-карабахского конфликта поддерживают только территориальную целостность Азербайджана. Внимание привлекает активность Казахстана, а также Кыргызстана», - подытожил М.Ахмедоглу.