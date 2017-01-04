Азербайджан: маленькая страна блокирует доминирование Москвы на всем Ближнем Востоке

В советский период влияние Кремля простиралось на весь Кавказ, вплоть до Ирана.

Кто-то может утверждать, что для обеспечения своей стабильности регион Южного Кавказа, включающий Азербайджан, Грузию и Армению, должен вернуться в сферу влияния Москвы.

«Это точный пример ленивого воздушного фантазирования, подкрепленного нашим собственным эмоциональным истощением от глобальных «ложных подсказок», что приведет лишь к худшему», - пишет Мелик Кайлан (Melik Kaylan) в статье на сайте Forbes.

Автор призывает учесть тот факт, что Иран не всегда был союзником России, как сейчас. Потому, если сейчас Кремль распространит свое влияние на весь Кавказ, оно автоматически распространится и дальше, через весь Иран к Ближнему Востоку.

«Таким образом, образуется солидный блок стран антизападной направленности, и этот блок вклинится глубоко в богатый нефтью регион мира, - пишет Кайлан. - Если добавить сюда Турцию под руководством дружественного Москве Эрдогана, то образуется уже целое восточно-средиземноморское крыло Путина».

«Добавим к этому Болгарию и Грецию – две страны, исторически расположенные к России и все более враждебно настроенные по отношению к Европейскому союзу. Таким образом, мы можем помахать рукой и попрощаться с НАТО и Евросоюзом в течение нескольких лет», - пишет он.

Некоторые лидеры в Великобритании, Венгрии, Франции, Турции и других странах отмечают, что НАТО и ЕС больше не выполняют своей цели. Они не сумели остановить террор, и в других важных вопросах безопасности играют лишь теневую роль. Так что мы потеряем, если выйдем из этих устаревших структур?

«Оставим в стороне стремления Украины, стран Прибалтики и Кавказа к независимости. Пошли бы мы на войну, чтобы защитить их от Москвы? Оставим в стороне также нефтяные страны Ближнего Востока, Атлантический альянс и европейское единство. Что остается?» - пишет Мелик Кайлан.

«Остается хаотичный национализм на карте, где частично доминирует Путин и частично отношения выстроены на основе новых двусторонних соглашений (которым еще предстоит появиться) без какого-либо согласования», - пишет он.

Что же удерживает регион от хаоса, задается вопросом автор статьи.

«Верьте или нет, но на сегодняшний момент весь стратегический баланс, о котором шла речь выше, закручивается на ключевых союзах, которые сегодня создаются на Кавказе, - говорится в статье. – В частности, Израиль укрепляет партнерские связи с Азербайджаном, Армения все больше подпадает под влияние оси Москва-Тегеран. Грузия тем временем парит в нерешительности».

Упоминает автор и нефтепровод Баку–Тбилиси–Джейхан, через который нефть идет из Азербайджана через Грузию в Турцию, а затем дальше в Европу. Этот маршрут, который зависит от баланса сил в регионе, предоставляет Европе единственный источник энергии в обход России и проблематичного Ближнего Востока.

Несмотря на то, что Турция – крупнейший региональный союзник Азербайджана – постепенно впадает в поле влияния России, процесс этот происходит плавно, и потому пока сохраняется противовес влиянию Москвы в регионе.

Автор убежден: избранный президент США Дональд Трамп вскоре поймет, что не в силах придумывать свои собственные произвольные предпочтения союзов, реальность же в том, что вся ближневосточная стратегия России базируется на солидарности с Ираном. И что бы Трамп ни предпринимал, ничто не поколеблет этот центральный союз. Ему придется выбирать: либо дружба с Путиным, либо враждебность по отношению к Ирану.

Израиль же со своей стороны, по мнению автора, будет подталкивать Трампа к тому, чтобы США вновь оказали давление на Иран как единственную региональную угрозу для себя.

«И пока Трамп разбирается что к чему, Запад (или то, что от него осталось) должен быть благодарен Израилю и Азербайджану за поддержание глобального равновесия», - подытоживает он.

1news.az

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One Little Country Blocks Moscow's Domination Of The Entire Middle East: Azerbaijan