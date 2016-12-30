Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил председателя Государственного совета и Совета министров Кубы Рауля Кастро Руса.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Уважаемый господин Председатель,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Республики Куба – Дня свободы.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Кубы – благополучия и процветания».

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