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Знакомство с Ичеришехер произвело глубокое впечатление на представителей агентства Синьхуа - ФОТО

Сегодня в 21:30 ~ 2 минуты на чтение 191
Знакомство с Ичеришехер произвело глубокое впечатление на представителей агентства Синьхуа - ФОТО

17 сентября делегация во главе с главным редактором в статусе министра информационного агентства Синьхуа Китайской Народной Республики Хи Пингом побывала в Ичеришехер.

На прогулке, начавшейся с площади «Гоша гала гапысы», гостям была предоставлена подробная информация о строительстве крепостных стен.

Члены делегации были проинформированы о Государственном историко-архитектурном заповеднике «Ичеришехер», включенном в Список мирового наследия ЮНЕСКО, проводимых здесь ремонтно-реставрационных работах, благоустройстве. Было отмечено, что на территории Ичеришехер находятся относящиеся к различным векам уникальные историко-архитектурные памятники, которые охраняются государством.

Гости ознакомились с одним из шедевров архитектуры Востока - историко-архитектурным памятником мирового значения «Комплекс Дворца Ширваншахов». Было сообщено, что строения этого исторического памятника, сооруженного в начале ХV века, расположены на самой высокой точке одного из холмов Ичеришехер. Он отчетливо виден со стороны Каспийского моря и холмов вокруг города. Комплекс продолжает сохранять свое историко-архитектурное значение и в наши дни.

Затем гости были проинформированы о необычных архитектурных особенностях памятника Девичья башня. Было отмечено, что возведенная в VII–VI веках до нашей эры башня была отреставрирована в XII веке. Исторический памятник цилиндрической формы высотой 28 метров и диаметром 16-16,5 метра состоит из основной башни и примыкающего к ней с южной стороны опорного строения. На основании поручений Президента Ильхама Алиева для сохранения и доведения до будущих поколений этого памятника мирового значения в 2009-2013 годах здесь была проведена работа по консервации.

Большой интерес гостей вызвало знакомство с каменной экспозицией, вновь представленной на территории религиозно-архитектурного комплекса Сыратаглы.

Ичеришехер произвел на гостей глубокое впечатление.

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