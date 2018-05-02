Справедливость восторжествовала: В Баку учительницу, поднявшую руку на ребенка, уволили навсегда - ФОТО - ВИДЕО

Классный руководитель в средней школе №189-190 избил ученицу 1-го класса.

Как сообщает 1news.az, об этом заявила мать девочки, журналистка Ханум Алиева.

В доказательство Х. Алиева разместила в соцсетях фотографию ребенка, на которой виден большой синяк на лбу у девочки.

По словам матери, в понедельник ее ребенка избили за то, что девочка разлила на парту чернила из ручки.

Х. Алиева обратилась к директору школы с жалобой. 1news.az также обратился в Министерство образования и в среднюю школу №189-190 по поводу этого вопиющего происшествия.

И вот сегодня утром в редакцию 1news.az пришел официальный ответ, в котором говорилось, что по предварительным данным, педагог ударила линейкой не ребенка, а по столу, но линейка, «срикошетив», случайно ударила девочку по лбу. Также сообщалось, что в связи с инцидентом педагогу был объявлен строгий выговор, но разбирательство всех обстоятельств случившегося все еще продолжается.

Затем с 1news.az связалась мать девочки Ханум Алиева, которая подчеркнула, что благодарна работникам министерства Министерства образования за то, что они оперативно провели разбирательство по ее жалобе, и довольна его итогами.

- В результате проведенного представителями министерства разбирательства было установлено, что преподаватель нарушила правила педагогической этики и профессионализма. Так, просмотр записей видеокамер наблюдения установил, что преподаватель не раз поднимала руку и на других детей – учеников своего класса.

За такое недостойное учителя поведения было принято решение немедленно уволить преподавательницу с работы без права в дальнейшем преподавать в детских учебных учреждениях.

В связи с этим я советую родителям в подобных случаях не молчать, а обращаться с жалобой в министерство образования, а не ограничиваться публикациями в соцсетях, - подчеркнула Х. Алиева.

Отметим, что, как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства образования АР, приказ об увольнении учительницы, поднявшей руку на ребенка, будет опубликован в ближайшее время.

Натали Александрова, Тимур Рзаев

На фото - Х. Алиева и ее дочка.