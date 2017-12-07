Жизненные советы от «сознательного нарушителя» ПДД Салеха Насирова

Один из пользователей социальных сетей поделился интересной историей, произошедшей с ним на днях.

Как сообщает 1news.az, пользователь Салех Насиров пишет на своей странице в Facebook, что 5 декабря около 14:20 остановил машину на дороге, ведущей от Аппарата президента к кругу Азнефти, около школы №6.

«Отмечу, что там есть знак, запрещающий останавливать машину, и поэтому дети, выходя из школы, ждут машину на пересечении. Вчера один из детей задерживался, в связи с чем мне пришлось ждать. Я нервничал во время ожидания, так как осознавал, что нарушаю закон. К слову, я до дотошности придерживаюсь правил дорожного движения (ПДД). Представьте, как я переживал. Позвонил ребенку, тот сказал, что его задержала учительница. А в это время полицейский на мотоцикле следит за мной. Он ждал целых 5 минут, а потом подъехал ко мне и приказал остановиться. В этот момент пришел и сам ребенок. Естественно, я подчинился требованию сотрудника дорожной полиции. Он подошел и попросил у меня документы, которые были уже у меня в руках, так как я знал, что нарушил закон. Полицейский спросил, знаю ли я, по какой причине он меня остановил? Я ответил утвердительно. За грубое нарушение правил. Там есть запрещающий знак, а я стоял и ждал ребенка в течение 5 минут. Нарушил закон и считаю себя виновным. Дети всегда стоят и ждут у дороги. Но сегодня возникла форс-мажорная ситуация и посему мне пришлось ждать», - пишет пользователь.

Он также сказал полицейскому, что всегда придерживается правил, а в машине даже дети надевают ремни безопасности.

«Можете проверить. Но, несмотря на это, я нарушил требование закона. Поэтому пишите штраф. В свою очередь полицейский, улыбнувшись, отметил, что не может оштрафовать меня после такого честного и подробного ответа. Это один из самых незначительных примеров из моей личной жизни», - отмечает С.Насиров.

Пользователь пишет, что поделился этой историей, чтобы донести до читателей ряд ключевых моментов из жизненного опыта.

«Старайтесь:

Быть честными везде и со всеми. Во всех сложных и тревожных ситуациях сохранять позитивный дух, чтобы снизить или устранить напряженность. Быть готовыми к ответам «Нет», «Невозможно» и с достоинством принять их. Ни в коем случае не терять свое лицо, воспитание, достоинство. Сделать правильные выводы из любого провала или трудности. Не повторять предыдущих ошибок. Улыбайтесь, производя хорошее впечатление на окружающих. Вы очень легко и быстро достигнете поставленных целей.

Помните, что вне зависимости от места проживания каждый сталкивается с людьми, отношением, случаями, соответствующими его внутреннему миру, мышлению, поведению, отношению и в целом жизненному стилю.

Если хотите изменить окружающих, в первую очередь начните с себя», - советует «сознательный нарушитель» ПДД.

1news.az