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Жизненные советы от «сознательного нарушителя» ПДД Салеха Насирова

7 Декабря, 2017 в 23:58 ~ 3 минуты на чтение 2543
Жизненные советы от «сознательного нарушителя» ПДД Салеха Насирова

Один из пользователей социальных сетей поделился интересной историей, произошедшей с ним на днях.

Как сообщает 1news.az, пользователь Салех Насиров пишет на своей странице в Facebook, что 5 декабря около 14:20 остановил машину на дороге, ведущей от Аппарата президента к кругу Азнефти, около школы №6.

«Отмечу, что там есть знак, запрещающий останавливать машину, и поэтому дети, выходя из школы, ждут машину на пересечении. Вчера один из детей задерживался, в связи с чем мне пришлось ждать. Я нервничал во время ожидания, так как осознавал, что нарушаю закон. К слову, я до дотошности придерживаюсь правил дорожного движения (ПДД). Представьте, как я переживал. Позвонил ребенку, тот сказал, что его задержала учительница. А в это время полицейский на мотоцикле следит за мной. Он ждал целых 5 минут, а потом подъехал ко мне и приказал остановиться. В этот момент пришел и сам ребенок. Естественно, я подчинился требованию сотрудника дорожной полиции. Он подошел и попросил у меня документы, которые были уже у меня в руках, так как я знал, что нарушил закон. Полицейский спросил, знаю ли я, по какой причине он меня остановил? Я ответил утвердительно. За грубое нарушение правил. Там есть запрещающий знак, а я стоял и ждал ребенка в течение 5 минут. Нарушил закон и считаю себя виновным. Дети всегда стоят и ждут у дороги. Но сегодня возникла форс-мажорная ситуация и посему мне пришлось ждать», - пишет пользователь.

Он также сказал полицейскому, что всегда придерживается правил, а в машине даже дети надевают ремни безопасности.

«Можете проверить. Но, несмотря на это, я нарушил требование закона. Поэтому пишите штраф. В свою очередь полицейский, улыбнувшись, отметил, что не может оштрафовать меня после такого честного и подробного ответа. Это один из самых незначительных примеров из моей личной жизни», - отмечает С.Насиров.

Пользователь пишет, что поделился этой историей, чтобы донести до читателей ряд ключевых моментов из жизненного опыта.

«Старайтесь:

  1. Быть честными везде и со всеми.
  2. Во всех сложных и тревожных ситуациях сохранять позитивный дух, чтобы снизить или устранить напряженность.
  3. Быть готовыми к ответам «Нет», «Невозможно» и с достоинством принять их. Ни в коем случае не терять свое лицо, воспитание, достоинство.
  4. Сделать правильные выводы из любого провала или трудности. Не повторять предыдущих ошибок.
  5. Улыбайтесь, производя хорошее впечатление на окружающих. Вы очень легко и быстро достигнете поставленных целей.

Помните, что вне зависимости от места проживания каждый сталкивается с людьми, отношением, случаями, соответствующими его внутреннему миру, мышлению, поведению, отношению и в целом жизненному стилю.

Если хотите изменить окружающих, в первую очередь начните с себя», - советует «сознательный нарушитель» ПДД.

1news.az

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