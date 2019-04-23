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Жан-Клод Ван Дамм в Турции – ФОТО – ВИДЕО

Сегодня в 11:41 ~ 1 минута на чтение 573
Жан-Клод Ван Дамм в Турции – ФОТО – ВИДЕО

Звезда голливудских боевиков Жан-Клод Ван Дамм выбрал местом весеннего отдыха один из турецких курортов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на турецкие СМИ, местом весенних каникул актер выбрал Бодрум, куда прибыл впервые и планирует провести на курорте как минимум неделю.

Турецкие СМИ отмечают, что звезда боевиков очень приветлив и общителен, как с персоналом отеля, где проживает, так и с поклонниками, желающими с ним сфотографироваться или взять автограф – как встречали Жан-Клода Ван Дамма в Бодруме, можно увидеть на фотографиях и в видеоролике, представленных для просмотра ниже.

В.Ф, Г.Р.

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