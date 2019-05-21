Зеленский призвал США ужесточить санкции против России

Новый президент Украины Владимир Зеленский призвал Соединенные Штаты ужесточить ограничительные меры в отношении России, об этом говорится в сообщении сообщении пресс-службы главы государства, передает РИА Новости.

После вступления в должность Зеленский встретился с представителями Белого дома, которые прибыли в Киев на инаугурацию. В обращение к американским чиновникам украинский лидер обвинил Москву в "агрессии".

"Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь. Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против России", — сказал Зеленский.

Он также добавил, что Вашингтон продолжит быть главным партнером его страны в "преодолении российской агрессии".

Помимо этого, президент поблагодарил иностранных коллег за помощь в продвижении внутренних реформ и в сфере безопасности и назвал Соединенные Штаты "хорошим примером демократии".

Зеленский заявил, что его первоочередной задачей на посту президента будет прекращение огня в Донбассе, а следующим шагом станет "возвращение Крыма и Донбасса под контроль Киева".

1news.az