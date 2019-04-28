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Зеленский отдыхает в турецком Бодруме - ФОТО

Сегодня в 14:00 ~ 1 минута на чтение 434
Зеленский отдыхает в турецком Бодруме - ФОТО

Владимир Зеленский, одержавший победу на президентских выборах в Украине, отдыхает вместе с семьей в курортном районе Бодрум на юго-западе Турции.

Политик остановился в одном из пятизвездочных гостиниц в квартале Гюверджинлик,- сообщает «Анадолу».

Накануне вечером Зеленский вместе с семьей пообедал в одном из ресторанов Бодрума.

Зеленский весело провел время, шутил с сотрудниками ресторанами и даже на время занял место повара, пожарив мясо на гриле.

В районе гостиницы и объектов, которые посещает новоизбранный президент Украины были приняты особые меры безопасности.

Телевизионный комик Владимир Зеленский победил на выборах президента Украины, заручившись поддержкой 73,22 процентов избирателей. Действующий президент Украины Петр Порошенко набрал 24,45 процентов голосов.

Эльшан Рустамов

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