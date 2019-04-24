Заявление МИД Азербайджана о посещении Уругвая «представителем» марионеточного режима Карабаха

В ряде СМИ была распространена информация о посещении т.н. «министром иностранных дел» созданного Арменией на оккупированных территориях Азербайджана марионеточного режима Маисом Маиляном Уругвая и проведении им там «встреч».

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в заявлении пресс-службы МИД Азербайджана.

«В данном ключе хотелось бы отметить, что указанное лицо посетило Уругвай по приглашению местной армянской общины для участия в мероприятиях, посвященных «геноциду армян».

«Представитель» марионеточного режима не встречался ни с одним представителем уругвайского правительства.

Что касается встречи с председателем Сената Уругвая Луисой Тополански, то отметим, что Л.Тополански принимала участие в прошедшем в уругвайском парламенте мероприятии, связанном с «геноцидом», где и состоялась ее встреча с представителями армянской общины, в том числе и с М.Маиляном.

Посольство Азербайджана в Аргентине направило в МИД Уругвая ноту протеста. В МИД латиноамериканской страны отметили, что позиция Уругвая по этому вопросу фундаментальна и неизменна.

В кратчайшие сроки ожидается проведение встречи с послом Азербайджана в МИД Уругвая», - говорится в заявлении.

1news.az