Завтра в Баку тепло, до +28

22 мая в Баку и на Абшероне прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков.

По данным Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, северный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит от +15 до +18, днем - от +23 до +28, в Баку ночью от +16 до +18, днем от +26 до +28 градусов.

Атмосферное давление - 760 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, но ночью и вечером в некоторых горных и предгорных районах возможен кратковременный дождь. Местами есть вероятность града. Утром туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью - от +12 до +17, днем от +27 до +32, в горах ночью от +5 до +10, днем от +17 до +22 градусов.

Гидрометцентр отмечает, что согласно медико-метеорологическому прогнозу, комфортные погодные условия на Абшероне будут в основном благоприятными для метеочувствительных людей.

Ф.Багирова