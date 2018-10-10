Завтра в Баку открывается 12-я Азербайджанская Международная выставка «Образование»

С 11 по 13 октября в Баку Экспо Центре пройдет 12-я Азербайджанская Международная выставка «Образование» под девизом «Инвестируйте в будущее детей».

Ежегодно выставка «Образование» собирает на одной площадке ведущие высшие учебные заведения, среднеспециальные образовательные учреждения, центры повышения квалификации. Это - единственная выставка в стране, которая проходит при официальной поддержке Министерства образования Азербайджанской Республики, а также поддерживается Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики, Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций (AzPROMO) и Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики (ASK). Организатором выставки выступает компания Caspian Event Organisers (CEO). Генеральным спонсором выставки - Капитал Банк.

В этом году в выставке «Образование» примут участие 135 образовательных структур из 12 стран мира, представляющих свыше 90 различных факультетов. Министерство образования Азербайджана, ежегодно принимающее участие в выставке, по сравнению с предыдущими годами представлено еще более обширно со следующими проектами: SABAH, «Маарифчи. Фонд студенческих образовательных кредитов»», Студенческо-волонтерская программа BİR, «Учи для Азербайджана», «Здоровое образование - здоровая нация», «Друг школьника», «Школы модульного типа», «Центр подготовки к Олимпиадам», «Информационные и коммуникационные технологии в образовании», «Подготовка к школе», «Республиканский спортивный центр «Образование»», «Традиционный центр искусства Ичери шехер», «Государственное агентство по профессиональному образованию» и «Центр развития детей и молодежи».

При организационной поддержке Минобразования в выставке примут участие Азербайджанский университет языков, Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, Азербайджанский государственный экономический университет, Азербайджанский государственный педагогический университет, Азербайджанский технологический университет, Азербайджанский технический университет, Бакинский государственный университет, Бакинский инженерный университет, Бакинский славянский университет, Французско-Азербайджанский университет (UFAZ), Азербайджанский технологический университет (Гянджа) и другие.

Отдельными стендами на выставке будут представлены ведущие вузы - Университет ADA, Национальная академия авиации и Университет «Азербайджан». Таким образом, в выставке примут участие 18 азербайджанских вузов.

Впервые в выставке участвуют Образовательный центр Dərs Evi и детский сад Sevimli Bala. С программой образования за рубежом будет представлена местная компания CELT Colleges, которая также представит языковые курсы.

В рамках сектора «Образование за рубежом» свои университеты, школы, колледжи, образовательные центры и курсы представят такие страны, как Грузия, Латвия, Литва, Россия, Беларусь, Турция, Чехия. С национальными стендами выступят Литва (Study in Lithuania), Россия, Турция (Study in Turkey) и Чехия, на которых будут продемонстрированы возможности обучения в учебных заведениях этих стран.

Проект «Построй свое будущее!», осуществляемый в рамках политики корпоративной социальной ответственности нескольких местных и зарубежных компаний и нацеленный на устойчивое развитие азербайджанской молодежи через высшее образование и социальную интеграцию, будет также представлен на выставке.

Отличием выставки этого года является увеличение количества компаний, представляющих современное оборудование для учебных заведений и мультимедийные системы. В рамках этого сектора компаниями Luсas-Nuelle (Германия), НТП Центр (Беларусь), ЗАО «Дидактические системы» (Россия), НПП «Учтех-Профи» (Россия) и Elholding (Узбекистан) на выставке будут продемонстрированы лабораторное оборудование, различные IT-решения, используемые в школах и вузах, обучение информационным технологиям. Выставка дает возможность познакомиться и наладить контакты с поставщиками и производителями такого оборудования.

Работу выставки будет сопровождать обширная деловая программа. В первый же день организаторами запланировано проведение B2B встреч участников выставки с представителями местных компаний, занимающихся образованием за рубежом, и родителями абитуриентов. Во второй день состоятся дебаты «Образование за рубежом или в Азербайджане? Что выбрать?» и «Этапы взросления», в которых примут участие блогеры, представители местных и зарубежных вузов. Завершит деловую часть выставки мероприятие «Моя история успеха», в котором примут участие выпускники представленных на выставке вузов. Они поделятся с аудиторией своим опытом, расскажут о том, как их образование помогло им в достижении жизненных целей.

Абитуриентов и их родителей заинтересуют семинары «7 вопросов на пути к обучению за рубежом» и «5 шагов к студенчеству», которые пройдут в комнате №19 Баку Экспо Центра. Все дни выставки на стенде E1222 будет проводиться презентация российских вузов, а во второй день выставки состоится семинар «Возможности и преимущества обучения иностранных граждан в Российской Федерации».

В фойе на протяжении всех дней работы выставки будет работать известное селфи-зеркало My Mirror, где посетители смогут сделать уникальные памятные фотографии и сразу же получить их. Также на выставке будет расположена гейм-зона. Вход на выставку «Образование» будет открыт для учащихся 9-х, 10-х, 11-х классов, абитуриентов, студентов, родителей и профессионалов данной отрасли. Всю подробную информацию, а также электронный пригласительный билет можно получить на официальном сайте: www.eduexpo.az.

12-я Азербайджанская Международная выставка «Карьера»

Совместно с выставкой «Образование» пройдет и 12-я Азербайджанская Международная выставка «Карьера». В этом году в выставке примут участие JTI Caucasus LLC, R-Pharm, которые представят свои вакансии. Проект R-Farm в Азербайджане является первым фармацевтическим комплексом, объединяющим лабораторный, производственный и логистический блоки. Компания на выставке представит следующие вакансии: старший бухгалтер, адвокат, аптекарь, менеджер склада, специалист по контролю за качеством, специалист по снабжению, главный механик, главный энергетик, главный метролог, оператор, начальник отдела безопасности, менеджер по логистике, менеджер по регистрации лекарств и нормативным вопросами. Более подробно о вакансиях - на сайте www.careerexpo.az

Вход на выставку «Карьера-2018» открыт для всех, кто находится в поисках работы. В дни выставок будут организованы специальные автобусы, регулярно доставляющие посетителей с метро «Кероглу» и обратно. В фойе Баку Экспо Центра расположена детская зона, которая организована партнером выставок - сетью детских садов Bagcam.az. Профессиональные воспитатели и преподаватели из Bagcam.az займут маленьких детей развивающими играми, полезными и увлекательными занятиями.

Партнерами компании Caspian Event Organisers по выставкам 2018 года являются туроператор Premier Tour, официальные гостиницы Qafqaz Hotels & Resorts и Hyatt Regency.

Э.Т.